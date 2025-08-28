Kate Winslet regista di Goodbye June: ecco le prime immagini del suo debutto in arrivo su Netflix

Kate Winslet è pronta a debuttare alla regia nei prossimi mesi con il film Goodbye June, dramma che arriverà nelle sale cinematografiche ad inizio dicembre e poi su Netflix prima di Natale.

Nel frattempo, sono state pubblicate le prime immagini dal set del lungometraggio del film scritto da Joe Anders e con Toni Collette protagonista.

Le prime immagini di Goodbye June di Kate Winslet

Goodbye June è una storia ambientata poco prima di Natale, quando l'improvviso peggioramento della salute della madre sconvolge i quattro fratelli adulti e il loro esasperante padre gettandoli nel caos, mentre affrontano dinamiche familiare complesse di fronte ad una possibile perdita.

Tuttavia, la loro arguta madre June, orchestra il proprio declino alle sue condizioni, con pungente umorismo, schietta onestà e tanto amore. Le foto pubblicate sui social mostrano alcuni momenti del set, tra riprese e backstage.

Il debutto di Kate Winslet alla regia

Dopo anni trascorsi davanti alla macchina da presa tra successi e riconoscimenti, su tutti l'Oscar alla miglior attrice protagonista per The Reader, Kate Winslet ha deciso di dedicarsi alla regia.

L'attrice è anche produttrice del progetto insieme a Kate Solomon, mentre la sceneggiatura è di Joe Anders, figlio della star di Titanic. Kate Winslet appare nel film in un cast corale comprendente anche Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall e la premio Oscar Helen Mirren.

Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Rose DeWitt Bukater in Titanic, Kate Winslet ha recitato in produzioni note al grande pubblico come Ragione e sentimento, Iris, Se mi lasci ti cancello, Neverland, Revolutionary Road al fianco dell'amico di lunga data Leonardo DiCaprio, Carnage, La ruota delle meraviglie di Woody Allen, Ammonite e Lee, oltre alle serie tv Mildred Pierce, Omicidio a Easttown e The Regime.