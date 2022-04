Kate Winslet reciterà con sua figlia Mia nella nuova stagione della serie I Am

La vincitrice dell'Oscar Kate Winslet reciterà al fianco di sua figlia Mia Threapleton nel primo episodio della terza stagione della serie antologica femminile I Am.

A partire dal 2019, sul piccolo schermo britannico viene trasmessa I Am, la serie di Channel 4 che ha già coinvolto diverse star come Vicky McClure (nell'episodio I Am Nicola), Suranne Jones (nell'episodio I Am Victoria) e Samantha Morton (nell'episodio di I Am Kirsty), con quest'ultima che è stata nominata ai Bafta per il suo ruolo nell'opera. A questo prestigioso gruppo di interpreti si aggiungerà presto Kate Winslet, la quale reciterà nel primo episodio della nuova stagione dello show. L'acclamata star britannica, per l'occasione, non sarà da sola: al suo fianco, infatti, ci sarà sua figlia Mia Threapleton. Le riprese di I Am Ruth, questo il titolo dell'episodio che riunirà madre e figlia sullo schermo, inizieranno alla fine di aprile.

Mia, oggi 21enne, è la figlia maggiore di Kate, avuta con il suo primo marito, il regista Jim Threapleton. La coppia è stata sposata tra il 1998 e il 2001. Winslet è anche mamma di Joe, avuto con il secondo marito, il regista Sam Mendes, ed è inoltre madre di Bear, avuto con il suo attuale marito, Edward Abel Smith. Sebbene quello in I Am rappresenti il suo ruolo più importante fino ad oggi, Mia ha già avuto altre esperienze sullo schermo, tra cui quella nella serie TV Dangerous Liaisons e quella nel film Shadows, in cui ha ricoperto il ruolo principale. In precedenza ha anche recitato al fianco di sua madre, facendo una piccola apparizione nel ruolo di Helene nel film del 2014 Le regole del caos, interpretato anche dai compianti Alan Rickman ed Helen McCrory. In tempi recenti, Kate aveva spiegato come Mia abbia iniziato a recitare senza che nessuno se ne accorgesse: "La cosa fantastica per lei è che ha un cognome diverso dal mio, quindi è scivolata sotto il radar e le persone che l'hanno scelta non sapevano che fosse mia figlia e questo è stato molto importante per la sua autostima".

La serie antologica I Am è creata, scritta e diretta dal vincitore del Bafta Dominic Savage, noto anche per il dramma The Escape. Kate Winslet si è detta "entusiasta e onorata" di prendere parte ad un progetto televisivo britannico. L'attrice ha infatti dichiarato: "Ho sempre ammirato il lavoro di Dominic e, in particolare, il suo impegno nel raccontare storie vere. La TV britannica è ai massimi livelli e sono entusiasta e onorata di far parte di questa comunità, soprattutto in questo momento". The Sun riporta che nell'episodio I Am Ruth sarà raccontata la tensione tra una madre ed una figlia ossessionata dagli influencer online. Il creatore Dominic Savage ha detto: "È un vero onore per me lavorare e collaborare con Kate Winslet per questo primo episodio della nuova stagione di I Am per Channel 4. Kate è una leggenda, un talento recitativo così incredibile e sublime, e non vedo l'ora di iniziare a girare questa storia unica e importante che abbiamo creato insieme".