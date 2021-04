Kate Winslet svela: "Mia figlia ha iniziato a recitare senza sfruttare il mio cognome"

Kate Winslet ha raccontato che sua figlia Mia ha iniziato a recitare senza sfruttare il suo cognome ma usando semplicemente quello del suo ex marito, Jim Threapleton.

Shadows: Mia Threapleton in una scena

Questa settimana, Kate Winslet è stata ospite dello show di Lorraine Kelly e ne ha approfittato per parlare anche di sua figlia, Mia Threapleton. Probabilmente non tutti sanno che la ragazza, ora 20enne, ha scelto di seguire le orme di sua mamma e di mettersi in gioco nel mondo della recitazione. L'aspetto più ammirevole della vicenda riguarda la sua scelta di presentarsi a determinati provini senza svelare a nessuno il nome della sua celebre mamma, risultando in molti casi una perfetta sconosciuta.

"Ha 20 anni e recita", ha detto Winslet, aggiungendo: "Adesso è in Repubblica Ceca e sta per iniziare una serie TV laggiù". L'attrice di The Reader - A voce alta ha poi raccontato di quando sua figlia Mia le ha svelato di volersi dedicare alla recitazione. "Penso di aver percepito che stava arrivando quel momento, l'ho sempre sospettato. E poi alcuni anni fa si è voltata e mi ha detto 'Sai, mi piacerebbe fare un tentativo'".

Oscar 2016: l'arrivo di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Kate Winslet ha quindi tirato fuori il discorso del cognome diverso proprio per sottolineare come sua figlia sia stata in grado di ottenere il suo primo ruolo da sola, senza cioè che un cognome così importante influenzasse il suo percorso professionale. "La cosa fantastica per lei è che ha un cognome diverso, quindi è passata sotto il radar e le persone che l'hanno scelta non sapevano che fosse mia figlia e questo è stato molto importante per la sua autostima", ha concluso Winslet.

Ricordiamo che Mia Threapleton ha recentemente recitato nel film Shadows del 2020, diretto da Carlo Lavagna e prodotto da Matteo Rovere. Kate Winslet è stata sposata con il padre di Threapleton dal 1998 al 2001. Nel 2003 ha sposato il regista Sam Mendes e nello stesso anno ha dato alla luce il figlio Joe. Nel 2011 si è separata di nuovo ed attualmente è sposata con Edward Abel Smith, nipote del patron della Virgin Records Richard Branson, con il quale ha avuto un terzo figlio, Bear.