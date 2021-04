Kate Winslet: "conosco almeno quattro famosi attori gay che non possono fare coming out"

Kate Winslet, durante un'intervista recente, ha detto di conoscere almeno quattro attori gay molto famosi che sono letteralmente spaventati dall'idea di fare coming out.

Kate Winslet ha recentemente confessato di conoscere almeno quattro attori gay molto famosi che non possono fare coming out per paura di una reazione da parte di Hollywood: "Sono letteralmente terrorizzati perché credono che la loro sessualità, a livello professionale, possa ritorcersi contro di loro."

Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan in una scena

La Winslet, intervista da un giornalista della rivista Culture del Sunday Times, ha dichiarato: "Non so quanti siano i giovani attori che conosco, alcuni ben noti, altri agli inizi, che sono terrorizzati che la loro sessualità venga rivelata, ostacolando così la loro possibilità di ottenere ruoli etero."

L'attrice britannica ha anche detto di conoscere "un noto attore" a cui un agente americano ha recentemente detto di mantenere segreto il fatto di essere bisessuale al fine di evitare future ripercussioni. La Winslet ha spiegato che l'industria cinematografica è colma di "moralismo, discriminazione e omofobia" e ha affermato che nascondere la propria identità sessuale è molto doloroso per gli attori che temono che le loro carriere possano essere compromesse dalla verità.

Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan in un confronto drammatico

Nel suo film più recente, Ammonite - Sopra un'onda del mare, diretto da Francis Lee, la Winslet interpreta il ruolo della paleontologa inglese Mary Anning, che nella pellicola ha una relazione segreta con Charlotte Murchison, interpretata da Saoirse Ronan. Kate ha rivelato che le sono state fatte molte più domande sulle scene d'amore omosessuale presenti nel suo nuovo film rispetto a qualsiasi ruolo eterosessuale che ha interpretato nella sua carriera.