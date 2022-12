Kate Winslet parla del bullismo subito dopo Titanic: "Non ero nemmeno grassa!"

Kate Winslet è tornata a parlare di Titanic per rispondere a chi l'ha definita grassa e ha fatto commenti sgraditi sul suo fisico.

L'interprete di Rose, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha ricordato come il finale del film di James Cameron avesse portato a ricevere delle critiche causate dalla morte di Jack.

Durante l'intervista, Kate Winslet ha dichiarato parlando del fatto che Rose, nel finale di Titanic, non avesse fatto salire Jack sulla porta di legno su cui si era rifugiata: "Apparentemente ero troppo grassa. Perché sono stati così cattivi nei miei confronti? Erano così cattivi. Non ero nemmeno grassa!".

La star ha ammesso: "Avrei detto ai giornalisti, avrei risposto 'Non osate trattarmi in questo modo. Sono una giovane donna, il mio corpo sta cambiando, sto cercando di capirlo, sono profondamente insicura, sono terrorizzata, non rendete la situazione più difficile di quanto già lo sia'. Quello è bullismo, sapete, ed è abusivo in modo borderline, oserei dire".

Kate ha parlato più volte del fatto che all'inizio della carriera le offrissero ruoli da "ragazza grassa" e che al suo agente chiedessero spesso quanto pesava: "Può essere estremamente negativo. Le persone sono sotto osservazione più di quanto una persona giovane e vulnerabile possa sopportare. Ma nel settore cinematografico sta realmente cambiando la situazione. Quando ero più giovane il mio agente riceveva queste telefonate in cui dicevano 'Quanto pesa?'. Non sto scherzando. Quindi mi scalda il cuore vedere che sta iniziando a cambiare".