"Kate Moss ha rotto la mia chitarra vintage e ha dato fuoco al mio orsacchiotto", rivela Pete Doherty

Pete Doherty, celeberrimo cantante britannico principalmente noto per essere stato il frontman dei Libertines, ha recentemente ammesso che la top model Kate Moss ha "rotto la sua chitarra vintage e ha dato fuoco al suo orsacchiotto" quando la loro relazione è finita nel 2007.

Nel suo nuovo libro, A Likely Lad, il 43enne scrive: "Ero piuttosto dissoluto prima di incontrare Kate, ma con lei le cose sono esponenzialmente peggiorate". La loro storia d'amore è iniziata quando Pete ha suonato e cantato nella villa della Moss nel 2005 per il 31esimo compleanno della star. La festa è durata tutto il weekend.

"Kate mi diceva, guarda, potresti anche trasferirti se vogliamo innamorarci. Eravamo molto attratti l'uno dall'altra. L'amavo davvero e sapevo che lei amava me, c'era solo tutto questo disordine nelle nostre vite, con tutto il suo caos e il mio caos. A volte avevamo solo bisogno di vederci. Fondamentalmente, lei schioccava le dita e io correvo da lei", ha continuato il cantautore.

"Non c'è stato davvero un incidente specifico che ha messo fine alla nostra relazione. I nostri mondi alla fine non erano compatibili. D'altro canto, c'è stato un incidente alla fine, ha rotto la mia Gibson degli anni '30. E poi ha dato fuoco a Pandy, il mio orsacchiotto di peluche, non è divertente. Lo portavo con me in giro per Londra, era l'unica cosa a cui mi ero aggrappato", ha concluso Pete Doherty.