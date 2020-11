Kate Mara svela che Jamie Bell annullò il loro ballo nuziale, ecco perché

Kate Mara ha rivelato quando Jamie Bell ha cancellato il loro ballo nuziale precisamente una settimana prima della cerimonia, perché la star di Billy Elliot prende molto sul serio il discorso del ballo in pubblico.

Durante un'apparizione di giovedì al The Tonight Show con Jimmy Fallon, Mara ha condiviso una storia che ha messo in risalto quanto l'attore che ha interpretato Billy Elliot da bambino, possa essere preciso ed esigente quando si tratta di ballare.

"Balla tutti i giorni", ha rivelato Mara, "Ma ora che ci sono i bambini, balla come un papà. Non immagineresti che era Billy Elliot."

"Se avessi voluto un ballo nuziale, ci sarebbero voluti mesi di preparazione", ha continuato Mara, prima di condividere che, anche dopo settimane di lezioni di ballo, Bell ha insistito perché cancellassero il loro ballo di nozze all'ultimo minuto.

"Per il nostro matrimonio, ad esempio, la cosa più romantica che abbia mai fatto per me, è stata in merito al nostro ballo di nozze", ha spiegato Mara. "Volevo imparare un ballo swing con lui perché amo il ballo swing. Ci è voluto molto per convincerlo perché odia le lezioni di ballo. Abbiamo trascorso circa 4 settimane di lezioni di ballo swing e poi la settimana prima del matrimonio, lo trovo che cammina su e giù per la stanza e allora gli ho chiesto 'Qual è il problema?' e lui 'La coreografia non è abbastanza. Dobbiamo annullare il ballo.' mi ha risposto. Così non abbiamo più portato quel ballo. Abbiamo finito per ballare la nostra canzone messicana preferita".

Kate Mara e Jamie Bell si sono sposati nel luglio 2017, dopo che hanno iniziato a frequentarsi dal 2015. "Ci siamo sposati proprio di fronte a casa nostra", ha detto Bell al conduttore televisivo James Corden l'anno successivo. "Mi sono letteralmente svegliato nel mio letto e ho attraversato la strada, per celebrare le nozze".

"Abbiamo semplicemente chiesto alla donna che abita nella casa dall'altra parte della strada, 'Ti dispiace se lo facciamo lì il matrimonio?' E lei ha risposto, 'No, è fantastico'", ha spiegato Bell. "Così abbiamo attraversato la strada e poi, quando tutto è finito, abbiamo passato la notte in quella proprietà, abbiamo attraversato la strada e siamo tornati a casa. Ogni giorno che usciamo di casa, vediamo la casa in cui ci siamo sposati. Ed è bellissima".