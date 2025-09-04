Kate Mara ricorda il primo incontro con Jamie Bell: “Come faceva a non stare con qualcuno di straordinario?"

L'attrice ha ricordato il periodo in cui conobbe la star di Billy Elliott con il quale si è sposata nel luglio 2017 dopo due anni di relazione.

Ospite del podcast di Ted Danson, Where Everybody Knows Your Name, Kate Mara ha raccontato il periodo in cui conobbe il marito Jamie Bell, star di Billy Elliott.

L'attrice ha ricordato quanto fosse rimasta sorpresa dal fatto che Bell all'epoca fosse single e non avesse alcuna relazione, e inizialmente gli presentava parecchie persone.

La nascita della storia tra Kate Mara e Jamie Bell

"Pensavo soltanto che fosse il migliore ed era single" ha spiegato Mara "Cercavo di presentargli tutte queste persone. Pensavo che dovevo presentargli qualcuno. Mi dicevo che era il miglior partito, come poteva non stare con qualcuno di straordinario?".

Primo piano di Jamie Bell

L'attrice ha concluso teneramente: "Non sapevo che la persona che stavo cercando ero io. Ci ho messo un anno per capirlo". I due iniziarono la relazione durante le riprese di Fantastic Four del 2015: "Eravamo amici ma non ci conoscevamo davvero, e poi abbiamo girato insieme Fantastic Four, un'esperienza davvero interessante".

Incalzata da Ted Danson, Kate Mara ha svelato che il primo ad innamorarsi è stato Jamie Bell: "Pensavamo soltanto che ci saremmo sposati, ci conoscevamo da sempre, e pensavamo che sarebbe durata per sempre, ed ora eccoci qua, con un po' di bambini più".

Il work life balance di Jamie Bell e Kate Mara

La star di House of Cards ha confessato di essere molto protettiva nei confronti del suo matrimonio e che tra i due c'è un patto: al di là degli impegni professionali di entrambi, si sono impegnati a non passare più di due settimane distanti.

Kate Mara sarà protagonista, insieme alla sorella Rooney, del prossimo film di Werner Herzog, Bucking Fastard, mentre tra i suoi recenti progetti c'è un film con Vince Vaughn, Easy's Waltz, che debutterà tra pochi giorni al Toronto International Film Festival.