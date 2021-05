Kate Hudson: "Matthew McConaughey potrebbe diventare governatore del Texas"

Kate Hudson non ha potuto nascondere il suo shock quando le è stato rivelato che Matthew McConaughey sta seriamente considerando di candidarsi come governatore del Texas. L'attrice, che ha recitato al fianco di McConaughey in Come farsi lasciare in 10 giorni e in Tutti pazzi per l'oro, ha sentito parlare per la prima volta di questa ambizione dell'amico e collega durante l'ultimo episodio del podcast di Rob Lowe.

Quando Lowe le ha chiesto "se aiuterà o meno McConaughey con la sua campagna per diventare il prossimo governatore del Texas" la Hudson è letteralmente rimasta senza parole. "È stata una lunga pausa", ha osservato Lowe. "Posso solo dire, per la cronaca, che è stata una pausa molto lunga."

"Scusa, aspetta. Fammi solo prendere un sorso del mio drink", ha risposto la Hudson, cercando di trovare le parole giuste. "Non ne sapevo niente, il motivo della pausa è questo... ti giuro che è la prima volta che sento parlare del fatto che McConaughey desideri entrare politica."

"Quello che posso dire è che Matthew McConaughey è una persona davvero interessante", ha continuato Kate Hudson. "Se desidera veramente entrare in politica credo che, onestamente, sia la persona più adatta a farlo: è un uomo autentico e ha un gran cuore... ma il governatore del Texas è un lavoro impegnativo. Voglio dire, è di questo che stiamo parlando? Il governatore del Texas?... Oh, wow."