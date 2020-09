Karate Kid, Ralph Macchio: "All'inizio nessuno voleva Pat Morita come maestro Miyagi"

Pat Morita è ricordato soprattutto per essere stato l'amato maestro Miyagi di Karate Kid ma, come raccontato da Ralph Macchio, all'inizio nessuno credeva in lui.

Ralph Macchio, protagonista dei primi tre film di Karate Kid, ha raccontato che all'inizio nessuno della produzione credeva che Pat Morita sarebbe stato un valido interprete del maestro Miyagi.

Karate Kid, una scena del film di John G. Avildsen

Guardando indietro nel tempo, non possiamo che considerare Pat Morita come il miglior interprete possibile per il ruolo del mastro Miyagi, l'esperto di arti marziali di Karate Kid. Stando a quanto riportato da co-protagonista Ralph Macchio, però, c'è stato un momento, prima che il film del 1984 prendesse vita, che nessuno voleva assumere Morita per il ruolo.

Dopo che Macchio è stato scelto per il ruolo del giovane protagonista, la grande domanda riguardava chi avrebbe potuto interpretare il maestro Nariyoshi Miyagi. Bisogna tener conto del fatto che all'epoca Pat Morita era noto soprattutto per alcuni ruoli comici e per aver interpretato Arnold Takahashi nella serie tv Happy Days. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Ralph Macchio ha detto che le persone dello studio, compreso lui, avevano molti dubbi sul fatto che Pat Morita sarebbe stata una buona scelta.

"Chi avrebbe interpretato il maestro Miyagi? Si stava parlando di Toshiro Mifune, il grande attore giapponese che però non parlava inglese, quindi sarebbe stata una sfida troppo complessa. Poi, all'improvviso, Pat Morita si presenta attraverso una videocassetta ma lo studio non lo voleva. Il produttore non lo voleva" ha dichiarato Macchio.

In effetti, a pensarci bene, erano più che leciti i dubbi mettendo a confronto Pat Morita contro il leggendario Toshirô Mifune di Rashomon e I sette samurai. Tuttavia, sembra che John Avildsen, regista di Rocky e del primo Karate Kid, abbia visto qualcosa di speciale in Pat Morita ed è stato uno dei pochi che hanno scelto di dargli una possibilità. Una volta che Ralph Macchio e Pat Morita hanno letto insieme la sceneggiatura, la situazione ha iniziato a cambiare.

"Pat Morita ed io siamo entrati in una stanza insieme, abbiamo preso le pagine ed abbiamo iniziato a leggere. È stato facile. Quella magia che si è vista sullo schermo è nata sin dal primo giorno in cui abbiamo lavorato insieme. Aveva Miyagi nella sua pelle, nella sua mente, nella sua coscienza. Per qualsiasi motivo, avevo lo yin contro lo yang, letteralmente l'equilibrio, quello fu l'inizio della magia del cinema che risuona ancora oggi" ha quindi concluso Macchio.

Anni fa, Pat Morita ha dichiarato che il produttore Jerry Weintraub era irremovibile sul fatto che non volesse un comico per la parte e avrebbe preferito un attore diverso. Ma, con l'evoluzione delle cose, Jerry Weintraub ha ammesso di essersi sbagliato ed ha chiamato Pat Morita per scusarsi. Per la sua interpretazione del film, Pat Morita è stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista.