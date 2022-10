Ralph Macchio sull’uscita di Elisabeth Shue dal franchising di Karate Kid: “avrei dovuto difenderla”

Ralph Macchio esprime il suo dispiacere per non aver preso le parti della partner Elisabeth Shue dopo la sua uscita di scena dai sequel del primo Karate Kid.

Ralph Macchio, protagonista di uno dei franchise di maggior successo degli anni '80, Karate Kid, e co-star dell'acclamata serie Cobra Kai, ha parlato dei suoi rimpianti per l'uscita di scena della sua collega Elisabeth Shue dopo il film originale del 1984, nel quale l'attrice interpreta Ali Mills, ex fidanzata dell'antagonista Johnny Lawrence (William Zabka) e nuova fiamma di Daniel LaRusso.

In Karate Kid - Per vincere domani Daniel LaRusso (Ralph Macchio) è un adolescente del New Jersey trasferitosi con la madre a Reseda, California. Il ragazzo ha difficoltà ad adattarsi al nuovo ambiente ed è subito preso di mira dai bulli dell'alta società che frequentano il suo liceo, per questo prende la decisione di imparare il karate dal Maestro Miyagi.

Nell'evoluzione di Daniel LaRusso è proprio la relazione con Ali Mills (Elisabeth Shue) a essere fondamentale. Ex ragazza del miglior studente di karate della scuola Cobra Kai, Johnny Lawrence, Ali rappresenta lo snodo attorno a cui si sviluppa il coming of age del protagonista. Alla fine del film i due intraprendono una relazione, ma Elisabeth Shue non è presente negli altri capitoli di Karate Kid, per poi tornare brevemente in Cobra Kai.

La sua uscita di scena non è mai stata del tutto spiegata e sulla questione è intervenuto proprio Ralph Macchio che, in un'intervista a The Guardian per il lancio del suo libro "Waxing On", ha espresso rammarico per non aver preso le sue difese. "Non ho mai visto le cose dal punto di vista di Elisabeth come attore. Oggi, da persona più matura, riconosco i passi falsi e ho capito che avrei dovuto fare le cose in modo diverso".

L'attore spiega anche come fosse molto diverso il cinema di allora rispetto a quello di oggi. "Spesso si pensava che le donne nei film fossero usa e getta, sostituibili, ora me ne rendo conto ma all'epoca non mi era così chiaro. Ero troppo preso da tutto ciò che stava accadendo nella mia vita per accorgermi di quanto questo rappresentasse un caso di gioventù sprecata".

Karate Kid - per vincere domani, Ralph Macchio: "Il titolo del film inizialmente era diverso"

Per oltre 30 anni non sono state date motivazioni chiare sul mancato ritorno di Elisabeth Shue nei panni di Ali Mills nel franchising di Karate Kid. L'attrice stessa aveva espresso la sua frustrazione per aver partecipato al primo film, adducendola come motivazione per il suo disinteresse nei confronti dei sequel.

I produttori, dal canto loro, hanno affermato che l'intento dei film fosse quello di trasformare il personaggio di Ralph Macchio in un James Bond delle arti marziali, con interessi amorosi sempre nuovi e numerosi viaggi per il mondo. In effetti è quello che si vede già dal secondo capitolo di Karate Kid ambientato nel villaggio natale del Maestro Miyagi in Giappone, nel quale Daniel LaRusso intraprende una relazione con Kumiko (Tamlyn Tamita).

Sarebbe, quindi, l'incompatibilità con l'evoluzione del personaggio a essere alla base dell'uscita di scena di Elisabeth Shue, che ha però rivestito i panni di Ali Mills in una breve apparizione nella serie spin-off Cobra Kai come ritorno di fiamma di Johnny Lawrence, che lascia qualche speranza per il futuro del personaggio. Sono stati confermati, infatti, sia un nuovo film di Karate Kid che la sesta stagione di Cobra Kai: chissà che non rivedremo Elisabeth Shue di nuovo?

Quel che è certo è che le parole di Ralph Macchio sono un vero e proprio omaggio alla sua collega.