Karate Kid, il musical è in preparazione

Karate Kid presto sarà un musical di Broadway, adattato dallo sceneggiatore del film ormai classico del 1984. Sarà infatti proprio Robert Mark Kamen a curare il nuovo adattamento della storia, avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore di grande talento ed esperienza. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, e una data di uscita è ancora destinarsi, ma con i classici intramontabili si va praticamente sul sicuro.

Karate Kid, una scena del film di John G. Avildsen

La storia di Karate Kid - Per vincere domani in musical rimarrà praticamente invariata rispetto al primo film della trilogia: un ragazzo si trasferisce in città e deve far fronte al bullismo dei coetanei locali. Per imparare a cavarsela da solo, seguirà gli insegnamenti del Maestro Miyagi e cambierà la propria vita attraverso il potere delle arti marziali, oltre a prendersi la rivincita su coloro che lo avevano deriso e umiliato.

Al fianco di Robert Mark Kamen saranno all'opera sul musical il compositore Drew Gasparini, il regista Amon Miyamoto, la coppia di coreografi Keone e Mari Madrid (per altro attualmente a lavoro sul musical Once Upon a One More Time, ispirato alla discografia di Britney Spears) e il designer vincitore di un Tony Award Derek McLane. La squadra promette bene.

All'Hollywood Reporter, Kamen esprime tutto il suo entusiasmo per questa nuova e inattesa avventura di Karate Kid nel mondo del musical: "Non mi sarei mai sognato di pensare che questo piccolo film potesse attraversare le generazioni come ha fatto." E aggiunge: "E neanche nei miei sogni avrei pensato che ciò che è iniziato come una lettera d'amore e devozione al karate di Okinawa e all'uomo che mi ha insegnato sarebbe diventato un vero e proprio musical di Broadway."

Il progetto di Kamen sarà il primo adattamento ufficiale per il teatro, dato che già nel 2004 era andata brevemente in scena la parodia non autorizzata It's Karate, Kid! The Musical con Andrew Rannells.