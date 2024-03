Karate Kid: Joshua Jackson nel cast del nuovo film della saga di arti marziali

Il cast del nuovo Karate Kid si espande con l'arrivo della star di Dawson's Creek e Attrazione fatale Joshua Jackson. Come svela l'Hollywood Reporter, Jackson si unirà a un cast che include Ben Wang, il divo Jackie Chan e Ralph Macchio, entrambi pronti a riprendere i ruoli, rispettivamente, di Mr. Han e Daniel LaRusso.

Attualmente non si sa molto del nuovo film di Karate Kid. Secondo quanto riferito, sarà ambientato sulla costa orientale e si concentrerà su un adolescente in Cina. Attualmente, il ruolo di Joshua Jackson non è stato rivelato, ma è stato anticipato che il suo sarà "uno dei personaggi principali" del film.

Jackson è meglio noto per i suoi ruoli nella serie drammatica teen Dawson's Creek e nella serie di fantascienza Fringe. Recentemente, Jackson è apparso nel ruolo del Dr. Christopher Duntsch nella serie crime di Peacock Dr. Death, e ha recitato nella serie Paramount+ Attrazione fatale.

Joshua Jackson sarà uno dei personaggio chiave del nuovo film di Karate Kid

Cosa sappiamo del nuovo film di Karate Kid?

Nel novembre 2023, è stato annunciato che Ralph Macchio e Jackie Chan avrebbero ripreso i loro ruoli del franchise in un nuovo nel film in uscita. Macchio ha interpretato Daniel LaRusso in _Karate Kid - Per vincere domani del 1984 e nei due sequel, Karate Kid II - la Storia Continua del 1986 e Karate Kid III - la Sfida Finale del 1989.

Ralph Macchio è poi tornato nel ruolo di Daniel LaRusso nella serie sequel di culto targata Netflix Cobra Kai, giunta alla sesta e ultima stagione. Non è chiaro se il nuovo film di Karate Kid verrà collegato agli eventi di Cobra Kai.

Per quanto riguarda Jackie Chan, ha interpretato Mr. Han nel reboot del 2010, che vedeva protagonista Jaden Smith.

Il nuovo Karate Kid arriverà nei cinema a Natale 2024.