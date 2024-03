Joshua Jackson e Lupita Nyong'o, vacanza romantica in Messico per il compleanno dell'attrice

A quasi cinque mesi di distanza dalle prime voci su una presunta relazione, Joshua Jackson e Lupita Nyong'o hanno confermato indirettamente la propria storia d'amore mostrandosi in teneri atteggiamenti lo scorso weekend a Puerto Vallarta, in Messico, a pochi giorni di distanza dal compleanno dell'attrice.

Jackson e Nyong'o sono stati avvistati sulla spiaggia messicana il 3 marzo, tra baci, abbracci e passeggiate sul bagnasciuga. Secondo E! News i festeggiamenti sarebbero proseguiti nell'hotel con tanto di palloncini e un bouquet di fiori nella stanza d'albergo.

Un nuovo amore

"Sembravano follemente innamorati" ha dichiarato un testimone oculare della coppia. Le speculazioni sulla storia tra Joshua Jackson e Lupita Nyong'o sono iniziate a fine ottobre, quando hanno partecipato insieme al concerto di Janelle Monáe a Los Angeles, in seguito alle rispettive rotture con Jodie Turner-Smith e Selema Masekela. Il 2 ottobre 2023 Turner-Smith presentò istanza di divorzio per 'differenze inconciliabili' alla base della fine di quattro anni di matrimonio con una figlia di tre anni.

Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong'o in una scena

Qualche giorno fa, Jodie Smith ne ha parlato in un'intervista al Sunday Times:"A volte le cose che desideriamo davvero che funzionino semplicemente finiscono per non funzionare, e va bene così. La cosa più importante è che tu scelga ciò che è più sano per te, per la tua famiglia e certamente per i tuoi figli".