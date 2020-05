Karate Kid 3: Ralph Macchio, la relazione "scomoda" e i problemi sul set

Nella prima stesura della sceneggiatura di Karate Kid 3 il personaggio di Ralph Macchio avrebbe dovuto avere una relazione romantica con Jessica, interpretata da Robyn Lively, ma l'attore chiese di cambiare questo aspetto del film rendendo il loro rapporto completamente platonico. Ma questo non fu sufficiente visto che le lamentele da parte dell'attore statunitense continuarono per l'intera durata delle riprese.

Macchio chiese ai produttori e agli sceneggiatori di Karate Kid III - la sfida finale di modificare il copione perché non voleva che alcune delle scene presenti nel testo facessero ingelosire sua moglie. La differenza di età tra i due attori era "scomoda" per tutti i soggetti coinvolti al punto che la decisione venne accolta senza alcun tipo di resistenza perfino da parte del regista, dato che Macchio aveva ventisette anni durante le riprese e Lively ne aveva soltanto sedici.

Secondo quanto riferito da Robin, a volte, lavorare con Ralph Macchio era piuttosto difficile. L'attore, durante le riprese, era solito arrivare in ritardo e si sarebbe spesso lamentato davanti a tutti di alcuni aspetti del film. Macchio in seguito ha spiegato in un'intervista che girare Karate Kid III - la Sfida Finale non fu la grandiosa esperienza che tutti immaginano. L'attore ritiene che il film non sia all'altezza dei capitoli precedenti dal momento che la sceneggiatura, almeno secondo lui, non è mai stata un granché.

D'altro canto, intervistato da Jimmy Fallon, l'attore statunitense ha dichiarato: "Ho chiamato mio figlio Daniel per rendere omaggio al film, credo che mio figlio ne sia orgoglioso. La cosa più strana è quando cammino per la strada, pensando ai fatti miei, e qualcuno viene da me e mi fa: 'Amico, mia nonna ha il tuo poster in casa sua!' Io mi fermo un attimo, faccio due conti, ci rifletto e capisco che probabilmente sta dicendo la verità."