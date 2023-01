Bianca Censori: 5 cose che sappiamo sulla nuova moglie di Kanye West

Il rapper americano Kanye West è considerato da molti come uno dei più grandi geni musicali viventi, almeno per quanto concerne l'hip-hop, ma negli ultimi mesi la star è stata spesso al centro delle cronache per una serie di polemiche relative ad alcune sue opinioni personali piuttosto controverse. A quanto pare questa tendenza è indubbiamente destinata a continuare nel 2023, anche se questa volta è la sua nuova moglie Bianca Censori ad aver conquistato le testate giornalistiche internazionali, e non il problematico punto di vista del cantante relativo alle persone che secondo lui controllano il mondo dell'intrattenimento.

Il presunto matrimonio con la Censori, divenuta sua moglie a pochi mesi di distanza dal suo controverso divorzio con Kim Kardashian, sarebbe avvenuto in segreto e appena la notizia delle nozze ha iniziato a diffondersi a macchia d'olio, il mondo è diventato ossessionato da Bianca. Ora tutti cercano di capire chi sia la donna misteriosa, come sia nata la sua storia con Kanye e quando e perché i due hanno deciso di sposarsi. Sebbene non ci siano ancora risposte ufficiali per la maggior parte di queste domande, possiamo parlare di quello che abbiamo scoperto finora a proposito dell'architetta e designer australiana e di come sia pian piano entrata a far parte della cerchia più intima dei collaboratori di West.

Bianca Censori è cresciuta in Australia, prima di trasferirsi a Los Angeles

Da quando è stata avvistata per la prima volta con il rapper, all'inizio di gennaio 2023, Bianca sembra aver cancellato tutti i suoi profili social a parte il suo account LinkedIn, che è pieno di informazioni sulla sua carriera professionale e sulla sua formazione. Secondo la sua pagina, la donna sarebbe cresciuta a Melbourne, capitale e città più grande dello stato australiano di Victoria, dove nel 2012 si sarebbe laureata presso la Carey Baptist Grammar School, per poi iscriversi a un corso di architettura all'Università di Melbourne.

In un profilo di Vogue del giugno del 2022 sui creativi australiani che vivevano da tempo in giro per il mondo, la Censori, che all'epoca aveva sede a Melbourne e Los Angeles, ha affermato che la sua terra natale non è un luogo preciso: "Non mi sento di appartenere a nessun posto, la mia terra natale è ovunque io possa coltivare la mia creatività e in questo momento Los Angeles per me è il posto migliore per farlo."

Bianca Censori è entrata a far parte di Yeezy come progettista nel novembre 2020

Non è del tutto chiaro quando lei e West si siano incontrati per la prima volta ma, sempre secondo il suo profilo su LinkedIn, la Censori avrebbe iniziato a lavorare con la società del celebre cantante (Yeezy), in qualità di progettista di architettura, nel novembre 2020. In precedenza, Bianca ha lavorato per due diversi studi: DP Toscano Architects e Kelektiv, oltre ad aver gestito anche la sua attività di gioielleria chiamata Nylons, situata a pochi chilometri da Melbourne, in Australia.

La nuova moglie di Kanye e il suo marchio di gioielli sono comparsi anche in un profilo di i-D del 2016, incentrato principalmente su designer e artisti che all'epoca si stavano già facendo un nome nel loro settore ancor prima di terminare gli studi universitari. La designer ha dichiarato alla pubblicazione di aver avviato il marchio subito dopo il liceo e di averlo trattato come uno "sbocco creativo" durante la sua intera permanenza al college.

Kanye West e Bianca Censori sono stati visti per la prima volta insieme nel gennaio 2023

Dopo la sua apparizione in un episodio del podcast di Alex Jones, il rapper non si è fatto vedere in pubblico per settimane ed è stato perfino dato per disperso in quanto neppure il suo manager sarebbe stato in grado di trovarlo per risolvere delle questioni legali. Poi, all'improvviso, il 9 gennaio del 2023 la superstar è stata avvistata in compagnia della Censori, che all'epoca TMZ chiamava ancora "la donna misteriosa". Sebbene nessuna pubblicazione avesse ancora alcuna informazione sull'identità della donna bionda che era stata vista camminare mano nella mano con il rapper, online c'erano già svariate immagini e video dei due che uscivano dal Waldorf Astoria Hotel.

Il rapper e la designer si sarebbero sposati alla fine del 2022

Solo pochi giorni dopo essere stati avvistati in pubblico per la prima volta, TMZ non solo ha rivelato l'identità dell'ex "donna misteriosa", ma il sito ha anche riferito che i due si erano recentemente sposati attraverso una sorta di cerimonia nuziale segreta. L'outlet ha precisato che, per il momento, non era stata ancora depositata alcuna licenza di matrimonio ufficiale e che quindi il matrimonio non sarebbe legale a tutti gli effetti. Nonostante ciò, sia la star che la designer sono stati avvistati e paparazzati mentre indossavano quella che sembrava essere a tutti gli effetti una canonica fede nuziale.

Sebbene una vera e propria cronologia della loro relazione non sia ancora stata resa nota, TMZ ha fatto presente che West ha pubblicato un brano nel dicembre del 2022 dal titolo "Censori Overload", una canzone che sembra essere un riferimento estremamente diretto alla sua nuova moglie australiana. Durante le prossime settimane scopriremo sicuramente ulteriori dettagli a proposito della loro unione, visto che paparazzi e testate statunitensi non desiderano altro che conoscere i retroscena dell'ultima relazione romantica di Kanye, dopo il suo chiacchieratissimo divorzio dalla Kardashian.

Cosa pensa la famiglia di Bianca del suo matrimonio con Kanye?

Angelina Censori, la sorella della stilista australiana, ha parlato del matrimonio segreto di sua sorella con Ye, precedentemente noto come Kanye West. "È una notizia molto entusiasmante sia per mia sorella che per la nostra famiglia, ma per il momento abbiamo scelto di difendere la nostra privacy e non rilasciare nessuna dichiarazione ufficiale sull'argomento", ha spiegato Angelina, durante un'intervista pubblicata qualche giorno fa dall'Herald Sun. Un'altra parente di Bianca, Alyssia Censori, invece, ha dichiarato di essere "super felice per entrambi".