Bianca Censori: la compagna di Kanye West non avrà conseguenze legali per aver sfilato nuda ai Grammy 2025

La modella e compagna del rapper ha "sfoggiato" un non-vestito in cui apparivano tutte le sue forme in dettaglio causando lo shock del pubblico

Bianca Censori non dovrà affrontare conseguenze legali per aver indossato un abito completamente trasparente sul red carpet dei Grammy Awards 2025.

Fonti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles hanno dichiarato lunedì a TMZ che nessuno di coloro che si trovavano alla Crypto.com Arena domenica sera ha presentato reclami formali sull'abbigliamento della moglie di Kanye West. Le fonti hanno anche sottolineato che la premiazione annuale è un evento privato.

"Sebbene l'abbigliamento della signora Censori abbia indubbiamente oltrepassato il limite, un'accusa di atti osceni in California richiede l'esposizione intenzionale dei genitali in pubblico con l'intento specifico di offendere o eccitare sessualmente", ha spiegato a Page Six l'avvocato di Los Angeles Andrea Oguntula.

Bianca Censori con l'abito trasparente ai Grammy 2025

Bianca Censori può ancora essere denunciata?

"È teoricamente possibile ma improbabile che venga perseguita penalmente per questo incidente", ha aggiunto Oguntula, sottolineando che la decisione spetta all'ufficio del procuratore distrettuale.

Kanye West e Bianca Cenrosi ai Grammy 2025

Sia l'Anschutz Entertainment Group, Inc. (AEG Worldwide) che la Recording Academy avevano personale di sicurezza sul posto quando West e Censori sono arrivati per la serata più importante della musica, secondo TMZ. Altre fonti vicine agli organizzatori dell'evento hanno poi ribadito che il rapper (ora anche stilista) era un invitato che ha fatto capire di voler lasciare il segno sul red carpet.

Il fondatore di Yeezy ha indossato il suo solito completo nero con occhiali da sole e una catena di diamanti, mentre Censori - che è passata dall'essere sua dipendente, a sua musa, a sua moglie (anche se il loro matrimonio non ha valore legale) - si è presentata con una pelliccia nera lunga fino al pavimento. Mentre posava per i fotografi, però, la 30enne si è girata e ha lasciato cadere il cappotto, esponendo tutto il suo corpo attraverso l'abito trasparente.