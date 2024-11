Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory sarà protagonista di una nuova serie HBO

Dopo The Flight Attendant, si tratterebbe della seconda serie HBO per l'attrice, che ha interpretato per 12 stagioni il ruolo di Penny in The Big Bang Theory

HBO si è aggiudicata una delle comedy più ambite sul mercato, che vedrà protagonista la star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco. Intitolato Kansas City Star, il progetto vedrà come autori e produttori esecutivi il trio della Hacks composto da Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky.

Gli accordi sono ancora in fase di definizione ma, a quanto si apprende, la serie dovrebbe ottenere un ordine diretto per una prima stagione completa. Lo studio è la Warner Bros. Television, dove la Cuoco e la sua società, la Yes, Norman, hanno un accordo di produzione e Aniello e Downs, così come Statsky, hanno un accordo globale.

I dettagli su Kansas City Star sono ancora poco chiari, ma secondo le fonti si tratta di una comedy che vede la Cuoco nei panni di un'attrice semi-famosa che torna nella sua città natale per lavorare con una compagnia teatrale del posto.

Based on a True Story: una scena

Kansas City Star sarà la quarta nuova serie comedy ordinata dalla HBO negli ultimi sei mesi, in quanto la rete sta rimpolpando i suoi ranghi per quanto riguarda il genere. Si aggiungerà a un altro grande asset della WBTV che ha ottenuto un ordine diretto a serie, una comedy senza titolo con Steve Carell firmata da Bill Lawrence, e a due progetti che hanno ottenuto il via libera dopo la produzione dei pilot, uno creato e interpretato da Rachel Sennott e The Chair Company di Tim Robinson e Zach Kanin.

Cuoco tornerà con questo nuovo progetto dopo le 12 stagioni da protagonista della sit-com di successo della CBS The Big Bang Theory. Kansas City Star segue il successo dell'attrice con la dark comedy-drama L'assistente di volo - The Flight Attendant, che le è valsa tre nomination agli Emmy, e la dark comedy thriller Based On A True Story di Peacock, che tornerà per una seconda stagione la prossima settimana.

Oltre a The Flight Attendant, grazie al suo accordo con WBTV, Cuoco dal 2019 produce e dà la voce al personaggio principale della serie animata di Max, Harley Quinn. Alla HBO, Cuoco ha già partecipato come guest a Curb Your Enthusiasm.