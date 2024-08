Kaley Cuoco conferma il suo fidanzamento con Tom Pelphrey su Instagram

Kaley Cuoco ha confermato il suo fidanzamento con Tom Pelphrey, con cui ha una relazione da due anni.

La star di The Big Bang Theory ha condiviso infatti degli scatti sul proprio profilo Instagram mostrando l'anello ricevuto dal suo compagno.

La conferma di Kaley Cuoco

L'attrice ha pubblicato le foto accompagnate dalla frase "Un fantastico weekend" e aggiungendo, sul primo piano dell'anello, la riflessione "Che folle, meraviglioso percorso può essere la vita. Grata per ogni strada che mi ha condotto a te Tom Pelphrey".

Kaley Cuoco ha inoltre svelato che il fidanzato ha collaborato con Shahla Karimi per disegnare il suo anello di fidanzamento, ringraziando per la creazione unica.

La coppia felice dopo il fidanzamento

L'anello ricevuto dall'attrice

La star della tv è già stata sposata due volte: dal 2013 al 2016 con Ryan Sweeting e dal 2018 al 2021 con Karl Cook. Le sue esperienze l'avevano portata a dichiarare che non si sarebbe più sposata in futuro dopo aver ammesso, dopo l'annuncio del su secondo divorzio, che la sua carriera è sempre stata il suo primo amore e questo l'ha portata ad avere delle aspettative di un certo tipo nei confronti del proprio partner e della vita privata.

Kaley aveva inoltre ribadito: "Non mi sposerò più. Mi piacerebbe avere una relazione o una partnership duratura. Ma non mi sposerò più. Assolutamente no. Potete metterlo come titolo in copertina".

Tom e Kaley si sono incontrati nel 2022 alla première di Ozark e sono diventati genitori di Matilda Carmine Richie Pelphrey il 30 marzo 2023.