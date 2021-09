Kaley Cuoco chiede alla corte di negare il mantenimento al suo ex

Kaley Cuoco ha chiesto alla Corte Superiore della California di negare al suo ex marito, Karl Cook, ogni genere di sostegno coniugale.

Kaley Cuoco ha chiesto che sia negato ogni genere di mantenimento al suo ex marito, Karl Cook, affinché non riceva nessun tipo di sostegno coniugale. Secondo i documenti ottenuti da The Blast, l'attrice, 35 anni, ha chiesto al tribunale di negare la richiesta di sostegno coniugale a causa del loro accordo prematrimoniale.

Kaley ha quello che è stato descritto come un accordo prematrimoniale "corazzato" con Karl: la coppia ha firmato l'accordo prima di sposarsi, nel 2018, secondo Us Weekly, e anche secondo altre testate giornalistiche l'imminente procedimento di divorzio sarà in gran parte influenzato dal prematrimoniale.

I due hanno inizialmente annunciato che stavano pianificando di separarsi la scorsa settimana e la loro separazione è stata descritta come "pacifica" e "rabbia o animosità". Una fonte anonima ha parlato con i media e ha dichiarato che l'accordo legale della star di The Big Bang Theory sarà uno dei principali argomenti che saranno discussi durante il procedimento di divorzio della coppia.

Kaley Cuoco e suo marito Karl Cook si separano dopo 3 anni di matrimonio

L'insider ha anche affermato che per quanto riguarda i guadagni dell'attrice, relativi al periodo in cui è stata sposata con Cook, non spetta niente a quest'ultimo, sempre a causa del loro accordo firmato da entrambi prima del loro matrimonio. Sia Kaley che Karl dovranno condividere le loro informazioni finanziarie relative a guadagni, beni e spese correnti di fronte alla Corte Superiore della California, Contea di Los Angeles nei prossimi mesi.