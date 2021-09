Kaley Cuoco e suo marito Karl Cook si separano dopo 3 anni di matrimonio

Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory, e suo marito Karl Cook hanno annunciato che si stanno separando dopo poco più di tre anni di matrimonio. La coppia ha affermato di aver deciso, di comune accordo, di porre fine alla loro relazione, anche se al momento hanno scelto di non fornire ulteriori dettagli appellandosi al rispetto e alla privacy.

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2016, si sono fidanzati nel 2017 e si sono sposati il ​​30 giugno 2018. Un amore condiviso per i cavalli li ha spinti a sposarsi in una piccola scuderia nei pressi di San Diego, in compagnia di pochi amici intimi e dei loro familiari.

Nel corso degli anni la coppia è stata molto presente sui social media ed entrambi hanno condiviso elogi entusiastici per il loro coniuge in occasione del loro anniversario quest'estate. "Nonostante un profondo amore e rispetto reciproco, ci siamo resi conto che le nostre strade attuali ci hanno portato in direzioni opposte", hanno detto la Cuoco e Cook in una dichiarazione congiunta, rilasciata a People.

"Abbiamo entrambi reso pubblico il nostro matrimonio e le nostre vite online, di conseguenza preferiremmo mantenere privato almeno questo aspetto della nostra vita personale. Non c'è rabbia o animosità, al contrario." Continua la dichiarazione. "Abbiamo preso questa decisione insieme, uniti dal rispetto che proviamo l'uno per l'altra, e chiediamo agli altri comprensione perché abbiamo deciso che non condivideremo ulteriori dettagli relativi alla nostra separazione".