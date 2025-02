Andrew Scott ha avuto i calcoli durante la cerimonia dei SAG 2020: "Mi portarono via in ambulanza"

La prima volta di Andrew Scott agli Screen Actors Guild Awards non è un ricordo particolarmente felice per la star di Ripley. Nel 2020, l'attore era nominato per la sua performance in Fleabag.

Proprio durante la cerimonia, Andrew Scott ebbe i calcoli renali mentre era seduto al fianco di Phoebe Waller-Bridge e proprio per quel motivo venne trasportato d'urgenza in ospedale.

La prima volta ai SAG Awards di Andrew Scott

"Ero accanto a Phoebe [Waller-Bridge], Laura Dern aveva appena vinto come miglior attrice non protagonista e noi ci eravamo alzati in piedi" ha raccontato l'attore.

Andrew Scott sorridente in una scena di All Of Us Are Strangers

"Non so se qualcuno di voi ha mai avuto un calcolo renale" ha chiesto Andrew Scott ai giornalisti sul red carpet "ma il dolore è immediato e ti travolge". Quando Laura Dern ha terminato il discorso, Andrew Scott stava male ed era già in fondo alla sala, contorcendosi dal dolore.

Il supporto di Phoebe Waller-Bridge e la nuova esperienza ai SAG

Andrew Scott fu aiutato dalla collega in Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, che gli diede un po' di acqua ma alla fine dovettero chiamare l'ambulanza mentre gli altri partecipanti alla cerimonia erano all'oscuro delle sue condizioni.

Ieri sera, Andrew Scott era nominato ai SAG Awards per la miglior interpretazione di un attore in un film tv o una miniserie per la sua performance in Ripley.

Andrew Scott in una scena di Pride

Nella serie Netflix, Scott interpreta Tom Ripley, il personaggio creato da Patricia Highsmith nel suo romanzo e portato sullo schermo anche da Matt Damon in Il talento di Mr. Ripley.