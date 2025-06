Andrew Scott tra i protagonisti del legal thriller A Place in Hell

Il cast del legal thriller A Place in Hell si è arricchito con l'arrivo di un altro prestigioso interprete. Andrew Scott sarà infatti uno dei protagonisti del film scritto e diretto da Chloe Domont accanto alle attrici Michelle Williams e Daisy Edgar Jones.

I primi dettagli sul film

Al centro della trama di A Place in Hell ci saranno due donne coinvolte in un famoso studio legale. I dettagli dei personaggi affidati a Michelle Williams, Daisy Edgar-Jones e Andrew Scott, attualmente, non sono stati ancora svelati.

MRC si occuperà dei finanziamenti, mentre T-Street produrrà il film.

I recenti progetti dell'attore

Andrew Scott, star di show come Ripley, sarà prossimamente protagonista anche del film Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la terza indagine del detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig.

Il film diretto da Rian Johnson, in arrivo su Netflix il 12 dicembre 2025, avrà ancora al centro il personaggio affidato a Daniel Craig.

Il famoso detective, questa volta, sarà alle prese con il suo caso più pericoloso, come anticipato recentemente anche nel teaser del nuovo capitolo del fortunato franchise con al centro omicidi, crimini e misteri da risolvere. Johnson, come accaduto in passato, ha potuto contare su un gruppo di interpreti di altissimo livello per realizzare il suo progetto, le cui riprese si sono svolte a Londra da giugno ad agosto nel 2024.

Il cast stellare impegnato in Wake Up Dead Men comprende, oltre a Craig e Scott, anche Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.