Justine Mattera come Monella di Tinto Brass: "Io in un suo film?"

Justine Mattera ha regalato ai fan una foto super sexy su Instagram nella è ripresa di spalle e mostra un lato b tonico e in una posa che rievoca i film di Tinto Brass. A tale proposito un fan le ha chiesto se avrebbe accettato di fare un film con il regista veneziano e la showgirl e attrice gli ha risposto.

Nella foto in questione Justine Mattera indossa un particolare costume con fantasia pied-de-poule rossi, cappuccio e t-shirt che però lascia scoperto il sedere. Di fronte a lei il mare azzurro e un bel cielo terso completano il quadro che ricorda un po' la locandina di Monella con Anna Ammirati che mostra il lato b in bicicletta e certe sequenze di Miranda, come quella ambientata sul pontile tra balli estivi e ghiaccioli.

"Se il grande Tinto Brass fosse stato ancora in attività, ti avrebbe proposto un film" - le ha detto un follower, che poi ha aggiunto - "Tu avresti accettato?" e lei, Justine, ha risposto: "Me l'ha proposto anni fa, ma non ho fatto il provino." Non sappiamo le ragioni per le quali il provino non è andato in porto - forse Justine non era interessata al film o semplicemente non se la sentiva di interpretare una pellicola così audace - ma sicuramente aveva (e ha tutt'ora) le carte in regola per non sfigurare.

Justine Mattera fu lanciata da Paolo Limiti che la volle come "sosia" di Marilyn Monroe in uno dei suoi programmi. L'attrice e showgirl di origine americana ha poi proseguito la sua carriera tra cinema, televisione e tanto teatro.