Justin Bieber: tre feriti in una sparatoria fuori dalla sua festa

Un'ondata di caos è stata provocata da una sparatoria avvenuta fuori dal locale in cui si stava svolgendo un afterparty con Justin Bieber. Tre persone sono rimaste ferite all'angolo di una strada poco distante dal club The Nice Guy, dove era in corso la festa successiva allo spettacolo di Bieber pre-Super Bowl al Pacific Design Center.

Secondo quanto riportato da Deadline, intorno alle 2.45, i rapper Kodak Black, Lil Baby e Gunna erano in piedi all'angolo di una strada a parlare quando poco distante è scoppiata una rissa. Secondo alcuni video pubblicati dal sito Tmz, Black è stato coinvolto nella lite prima che esplodessero dieci spari che hanno colpito tre persone rimaste ferite. La polizia di Los Angeles ha detto al Daily Beast che i tre feriti hanno 19, 24, 60 anni e sono tutti in condizioni stabili. Justin Bieber, protagonista della serata al The Nice Guy, club poco distante dal luogo della sparatoria, non è rimasto coinvolto.

A quanto pare, a essere presenti all'afterparty di Bieber erano anche sua moglie Hailey Baldwin, Leonardo DiCaprio, Drake, Tobey Maguire, Kendall Jenner e Khloe Kardashian.

Le tre persone ferite sono state trasportate in un ospedale locale; i responsabili della sparatoria risultano ancora latitanti.