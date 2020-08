Justin Bieber e sua moglie, battesimo nel lago: le foto su Instagram

Justin Bieber ha pubblicato le foto del suo battesimo su Instagram, il cantante e la moglie Hailey Baldwin hanno ricevuto il Sacramento immergendosi nelle acque di un lago.

Justin Bieber e la moglie Hailey Baldwin non hanno mai nascosto la loro profonda fede. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2009 e dopo essersi lasciati si sono rincontrati nel 2018 durante un servizio religioso a New York City, nella Chiesa di Hillsong che ancora frequentano. Si sono sposati nel settembre del 2019, anche se si erano già uniti in tribunale un anno prima. Nella sequenza di foto pubblicate su Instagram Justin ed Hailey si tengono mano nella mano mentre ricevono il battesimo immergendosi nelle acque del lago.

"Il momento in cui haileybieber, mia moglie ed io ci siamo battezzati insieme!" ha scritto Bieber nella didascalia che accompagna gli scatti. Il cantante di One Time già nel 2014 si fece fotografare in una vasca da bagno mentre il pastore Carl Lentz lo battezzava. Justin ha scritto su Instagram: "Questo è stato uno dei momenti più speciali della mia vita. Confessare pubblicamente il nostro amore e la fiducia in Gesù con i nostri amici e familiari".