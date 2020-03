Justin Bieber, si collega con una fan ma la trova nuda sul letto (video)

Justin Bieber ogni giorno si collega a caso con alcuni dei suoi follower, la ragazza che ha scelto ieri si è fatta trovare nuda sul letto in un momento di intimità che non ha imbarazzato il cantante.

Una ragazza si è fatta trovare nuda sul letto da Justin Bieber. Il cantante canadese durante una diretta Instagram si è collegato con una fan ma il momento non era quello giusto.

Anche gli artisti di oltreoceano stanno usando i social per aiutare i propri fan a rimanere a casa in questo periodo. Justin Bieber, dopo aver lasciato Los Angeles, si connette quotidianamente con i suoi follower dal Canada. Justin vive in una casa di 830 mq e 400.000 mq di terreno nella zona dell'Ontario, vicino Toronto.

Ogni giorno Justin durante le sue dirette Instagram si collega con alcuni dei suoi 130 milioni di follower, con loro chiacchiera, canta, balla, un modo simpatico di passare la giornata. Ieri il cantante ha invitato una fan a collegarsi in diretta ma la ragazza si è fatta trovare completamente nuda sul letto. La sconosciuta ammiratrice di Bieber, quando ha sentito la voce del suo beniamino, si è gettata sul pavimento scomparendo dalla diretta a cui stavano assistendo milioni di persone. Il cantante canadese ha continuato a bere dalla sua bottiglia e poi le ha detto "Ciao perché ti nascondi, questo è strano, piacere di conoscerti, è così strano". Molti follower hanno ipotizzato che la ragazza fosse stata colta in un momento di autoerotismo che non ha imbarazzato minimamente la star canadese.