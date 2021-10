Justin Bieber: Our World, su Prime Video in streaming da oggi

Justin Bieber: One World, il documentario che racconta il suo primo concerto dopo una lunghissima pausa di tre anni, sbarca in streaming da oggi su Amazon Prime Video!

Justin Bieber: One World, il documentario che racconta il suo primo concerto dopo una lunghissima pausa di tre anni, sbarca in streaming da oggi 8 ottobre 2021 su Amazon Prime Video per tutti gli utenti abbonati!

Justin Bieber è tornato. Una delle popstar più amate, conosciute e apprezzate degli ultimi anni si è concessa un lungo periodo di pausa durante il quale ha sposato Hailey Baldwin e ha deciso di riavviare la propria carriera, seguendo una nuova direzione artistica rispetto a quella inizialmente intrapresa.

Justin Bieber: Our World, Justin Bieber in una sequenza del documentario

In questo documentario il fulcro sarà il concerto "T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber", l'evento che ha riportato sul palco l'artista in corrispondenza della riapertura dei luoghi di aggregazione culturale e sociale in tutto il mondo, in seguito ai mesi di chiusura forzata a causa della crisi internazionale. Dinanzi a una platea di 240 ospiti e con milioni di fan collegati in streaming, Justin Bieber e il suo staff raccontano, tra prove ed emozioni, il mese precedente all'evento. Ma non mancheranno anche i momenti nei quali l'artista si concentrerà sulla propria vita privata: il rapporto con Hailey è davvero speciale, ed entrambi sveleranno dettagli inediti a tutti coloro che li apprezzano.

