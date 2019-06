Justin Bieber non vuole più sfidare Tom Cruise: ecco perchè

Justin Bieber ha deciso che non ci sarà nessuna sfida con Tom Cruise. Dopo essere finito su tutti i giornali con quello strano tweet in cui invitava il divo di Mission: Impossible a combattere su un ring, il cantante canadese ha fatto marcia indietro.

In fondo Bieber non è pronto ad affrontare davvero Tom Cruise, come ha dichiarato a TMZ che l'ha raggiunto per sapere cosa diavolo gli fosse saltato in mente: "Era solo uno scherzo, un tweet scritto a caso, a volte lo faccio. Penso che mi romperebbe il c..o in un combattimento corpo a corpo". Eppure quando Bieber ha sfidato pubblicamente Cruise, sembrava di tutt'altro avviso, tanto da scrivere, per convincere l'attore: "Tom, se non accetti per paura non potrai mai perdonartelo. Chi è disposto a combattere?"

Dopo quel post maldestro ogni angolo della rete ha cominciato a parlare di questo scontro, e l'ex campione UFC Conor McGregor ha anche risposto, offrendosi per ospitate il combattimento: "Se Tom Cruise è abbastanza uomo da accettare questa sfida, McGregor Sports and Entertainment ospiterà l'incontro". E Tom? Non ha ancora risposto personalmente ma a mettere a tappeto Bieber, sfida o non sfida, ci avevano già pensato i fan al grido di "Ti sfidiamo a fare un album decente".