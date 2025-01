Justin Baldoni pubblica il filmato della scena di ballo lento con Blake Lively, ecco cosa si vede

La battaglia legale in corso tra Justin Baldoni e Blake Lively si infiamma ancora con la diffusione da parte del regista di un filmato del dietro le quinte di una scena intima recitata dai due attori sul set di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta. Ma cosa contiene questo video e perché i legali di Lively stanno cercando di bloccarlo?

Secondo Fox News e Entertainment Tonight, la clip di quasi 10 minuti mostra i protagonisti Ryle Kincaid (Baldoni) e Lily Bloom (Lively) intenti a ballare un lento. Lively ha citato la scena nella sua denuncia di dicembre contro Baldoni come prova che l'attore "ha ignorato i protocolli consolidati del settore nelle riprese di scene intime e ha sfruttato la mancanza di controlli sul set per comportarsi in modo inappropriato".

"I seguenti video catturati il ​​23 maggio 2023 confutano chiaramente la caratterizzazione del comportamento denunciato della signora Lively", si legge in una dichiarazione del team legale di Baldoni in apertura del video. "La scena in questione è stata progettata per mostrare i due personaggi che si innamorano e desiderano essere vicini l'uno all'altro. Entrambi gli attori si comportano correttamente nell'ambito della scena e con rispetto e professionalità reciproci."

In una dichiarazione inviata via email a USA TODAY due giorni fa, il team legale di Blake Lively ha criticato la pubblicazione del filmato da parte degli avvocati di Baldoni definendola una "prosecuzione della loro campagna di molestie e ritorsioni. Mentre loro si concentrano sulle narrazioni fuorvianti per i media, noi siamo concentrati sul processo legale. Stiamo continuando i nostri sforzi per richiedere al signor Baldoni e ai suoi associati di rispondere in tribunale, sotto giuramento, piuttosto che attraverso acrobazie mediatiche fabbricate".

Blake Lively e Justin Baldoni cantano sorridenti

Cosa è successo durante le riprese della scena del lento?

Il video dietro le quinte incriminato contiene tre riprese consecutive della scena ain cui i personaggi di Justin Baldoni e Blake Lively ballano un lento. Nel video si vedono gli attori ridere e chiacchierare sulla direzione da dare alla scena romantica ambientata in un bar.

Ad un certo punto durante le riprese, Baldoni strofina la faccia contro il collo di Lively mentre ballano. "Ti sto facendo la barba oggi?" chiede scherzosamente all'attrice, riferendosi ai suoi peli sul viso. Lei ride e risponde: "Probabilmente ti sto riempiendo di spray abbronzante". Baldoni ribatte che lo spray profuma e Lively replica, "Beh, non è quello. È il trucco del mio corpo."

Nella sua denuncia di dicembre, Blake Lively ha affermato che Baldoni "non era nel personaggio di Ryle" durante le riprese della scena e aveva superato la soglia dell'intimità fisica.

"A un certo punto, si è sporto in avanti e ha trascinato lentamente le labbra dal suo orecchio e lungo il collo mentre diceva: 'Hai un profumo così buono'", si legge nella denuncia di Lively, secondo i documenti giudiziari ottenuti da USA TODAY.

"Il signor Baldoni accarezzava la signora Lively con la bocca in un modo che non aveva nulla a che fare con i loro ruoli. Quando la signora Lively in seguito si oppose a questo comportamento, la risposta del signor Baldoni fu: 'Non sono nemmeno attratto da te.'"

In una dichiarazione a USA TODAY, il team legale di Lively ha affermato che "ogni fotogramma del filmato dietro le quinte corrobora, alla lettera, ciò che la signora Lively ha descritto" nella sua denuncia contro Baldoni.

Blake Lively e lo strano messaggio che allude a Taylor Swift: "Sono Khaleesi e come lei ho dei draghi"

"Il video mostra il signor Baldoni che si sporge ripetutamente verso la signora Lively, tentando di baciarla, baciandole la fronte, strofinandole il viso e la bocca contro il collo, colpendole il labbro con il pollice, accarezzandola, dicendole che ha un buon profumo e parlando con lei fuori dal personaggio."

Secondo gli avvocati Justin Baldoni, che è anche regista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, ha completamente improvvisato il comportamento del suo personaggio nei confronti della Lively "senza discussione o consenso in anticipo e senza la presenza di un coordinatore dell'intimità".