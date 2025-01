Blake Lively e lo strano messaggio che allude a Taylor Swift: "Sono Khaleesi e come lei ho dei draghi"

L'arma di Blake Lively nella causa legale contro Justin Baldoni? Il drago Taylor Swift, come alluderebbe l'attrice in un curioso messaggio di testa a tema Il trono di spade.

La battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni si inasprisce. Un po' come accade ne Il trono di spade. No, il paragone non è affatto casuale. è stata proprio la star di It Ends with US a chiamare in causa la serie HBO in un messaggio di testo incluso nelle 179 pagine di documenti che Baldoni e il suo team legale hanno prodotto a loro difesa, come riporta CNN.

"Se mai riuscirai a guardare Game of Thrones, apprezzerai che sono Khaleesi e, come lei, ho alcuni draghi", si legge nel messaggio. "Nel bene e nel male, ma di solito nel bene. Perché i miei draghi proteggono anche coloro per cui combatto. Quindi davvero tutti traiamo beneficio da quei miei meravigliosi mostri. Lo farai anche tu, te lo posso promettere".

La CNN non ha verificato in modo indipendente i messaggi di testo inclusi nelle cause legali di Baldoni o Lively.

"Khaleesi" è un riferimento al personaggio di Daenerys Targaryen degli amati romanzi di George R.R. Martin che sono stati adattati da HBO nella popolare serie televisiva Il Trono di Spade. Mentre i "draghi" in questione sarebbero un riferimento all'amica intimo di Reynolds e Lively, la popstar Taylor Swift.

Scambio di messaggi "compromettenti"?

Blake Lively e Justin Baldoni insieme in una scena di It Ends with US

Uno degli altri messaggi di testo inclusi nella causa di Justin Baldoni sembra mostrare uno scambio tra Baldoni e Lively sulla sceneggiatura del film: "Adoro davvero quello che hai fatto. Aiuta davvero molto. Lo rende molto più divertente e interessante. (E mi sarei sentito così senza Ryan e Taylor)", ha scritto Baldoni con un emoji che fa l'occhiolino. "Sei davvero un talento su tutta la linea. Sono davvero entusiasta e grato di fare questo progetto insieme".

Secondo l'accusa di Baldoni, uno screenshot di un messaggio di testo mostra la risposta di Blake Lively: "Lo apprezzo molto, ci siamo dentro insieme", per poi aggiungere: "Non ho altro motivo che te per vincere. Come attore. Come studio. Come sceneggiatore. Se vinci tu, vinco io. Se vinci, il nostro film vince. Siamo allineati. Ce la metterò tutta."

Il messaggio di Justin Baldoni non include il cognome della "Taylor" a cui fa riferimento, ma è molto probabile che si tratti proprio di Taylor Swift. La CNN ha contattato i rappresentanti di Baldoni, Lively, Reynolds e Taylor Swift per chiedere se la "Taylor" menzionata nel testo di Baldoni sia proprio la cantante.

Il riferimento a Il trono di spade ha, però, chiamato in causa i fan della serie che hanno commentato la frase sui social media, chiarendo che, se il testo del messaggio su Khaleesi è accurato, Lively non ha fatto alcun favore a se stessa paragonandosi al personaggio della Madre dei Draghi, che alla fine è vista da molti come una villan.

Man mano che la loro controversia legale cresce fino a includere molteplici cause legali, avvocati e professionisti delle PR in crisi, sembra che il tribunale dell'opinione pubblica non abbia carenza di cattivi nel dramma di Lively e Baldoni.

"Il fatto che #BlakeLively si riferisca a se stessa come Khaleesi di #GOT è piuttosto folle. Le è mancato il momento in cui Daenerys è diventata la cattiva alla fine della serie?" ha twittato un utente X.

Un secondo ha scritto: "Blake Lively che dice di essere Kahleesi non è il massimo, pensa che abbiamo dimenticato che Kahleesi/Danerys era una psicopatica che ha dato fuoco a un'intera città?"

Un terzo ha twittato: "Blake Lively non è solo una persona falsa, ma una persona pazza e falsa. Non ha draghi e non è Khaleesi. Neanche lontanamente."

E grazie a questa uscita l'attrice si è conquistata epiteti come 'cringe', 'imbarazzante' e addirittura 'ritardata'.

