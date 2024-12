Justin Baldoni: la sua controdenuncia a Blake Lively sarà scioccante e coinvolgerà anche gli "intoccabili"

L'avvocato di Justin Baldoni ha affermato che l'imminente causa dell'attore contro Blake Lively non solo porterà alla luce la "verità", ma smaschererà anche "coloro che si credono intoccabili".

Freedman, avvocato veterano di Hollywood, ha aggiunto inoltre che la denuncia di Baldoni smaschererà le falsità contenute nella denuncia della Lively - in particolare una serie di messaggi di testo privati che mostrerebbero Baldoni messaggiare e inviare e-mail con la responsabile delle pubbliche relazioni Jennifer Abel e l'esperta di gestione delle crisi Melissa Nathan mentre pianificavano quella che la Lively sostiene essere una campagna diffamatoria orchestrata per "distruggere" la sua reputazione.

"Questa causa porterà alla luce ed esporrà la narrazione falsa e distruttiva che è stata intenzionalmente architettata da una pubblicazione mediatica affidabile che si è affidata a fonti nefaste e ha trascurato un processo di fact checking approfondito per confermare la validità di questi testi", ha dichiarato Freedman a PEOPLE.

Siamo noi a dire basta: Blake Lively e Justin Baldoni in una foto del film

"Non si tratta di una risposta o di una contro-denuncia, ma di una deliberata ricerca della verità", ha dichiarato in esclusiva a PEOPLE l'avvocato Bryan Freedman a proposito dell'imminente causa di Baldoni, che fa seguito all'esplosiva denuncia della Lively che ha accusato Baldoni di molestie sessuali sul set di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta e a una successiva campagna diffamatoria di ritorsione.

It Ends With Us: Brandon Sklenar difende Blake Lively e Colleen Hoover dalle critiche

"Esiste una collezione insormontabile di prove autentiche, tra cui linee temporali e comunicazioni, che non sono state ritoccate o unite senza contesto, a differenza dell'articolo alterato del [New York Times] pubblicato sabato 21 dicembre 2024", si legge nella dichiarazione scritta.

L'articolo a cui Freedman si riferisce - intitolato "We Can Bury Anyone": Inside a Hollywood Smear Machine" - ha dato la notizia della denuncia della Lively il giorno dopo la sua presentazione in California.