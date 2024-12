Justin Baldoni citato in giudizio dall'ex pubblicista per violazione del contratto

In seguito alle accuse di molestie e ritorsioni mosse nei suoi confronti da Blake Lively, Justin Baldoni è stato citato in giudizio dall'ex pubblicista Steph Jones, che lo accusa di aver violato un contratto firmato all'inizio di quest'anno.

Perché Justin Baldoni è stato citato in giudizio?

Steph Jones, fondatrice della società di pubbliche relazioni Jonesworks, sostiene che Baldoni non abbia rispettato l'accordo che prevedeva il pagamento di 25.000 dollari al mese per i suoi servizi. La violazione del contratto sarebbe avvenuta quando Baldoni ha deciso di lasciare la Jonesworks per unirsi a un nuovo studio avviato da Jennifer Abel, ex collaboratrice della Jonesworks. Abel aveva lasciato la società per fondare la propria azienda.

Siamo noi a dire basta: Blake Lively e Justin Baldoni in una foto del film

Oltre alla causa contro Baldoni, Jones ha citato in giudizio anche Abel e Melissa Nathan, la pubblicista di Baldoni, accusandole di aver coordinato una campagna diffamatoria contro Blake Lively. Secondo Jones, le due avrebbero cercato di incolparla della vicenda.

"Ad oggi, Abel e Nathan continuano a lanciare false accuse contro la Jones, ora che le loro azioni illecite stanno emergendo, cercando di danneggiarla e diffamarla nel settore", si legge nella denuncia.

Le accuse di Blake Lively contro Justin Baldoni

Questa causa arriva dopo che, la scorsa settimana, Blake Lively ha presentato una denuncia contro Baldoni, accusandolo di molestie sessuali e di aver orchestrato un tentativo di danneggiarne la reputazione. Secondo Lively, le riprese del progetto hanno avuto risvolti così problematici che è stata convocata una riunione con tutto il personale per affrontare il clima di lavoro ostile. Durante l'incontro, Lively avrebbe chiesto a Baldoni di smettere di mostrarle video di nudo o immagini di donne, di non parlare più della sua dipendenza dalla pornografia e di evitare conversazioni sul suo peso e le sue esperienze sessuali.

Siamo noi a dire basta: una foto del film

La denuncia di Lively include anche l'affermazione che la casa di produzione Wayfarer Studios aveva raggiunto un accordo con il cast per evitare che la promozione del film si concentrasse sul tema della violenza domestica. Tuttavia, Lively sostiene che Baldoni abbia ignorato tale accordo, parlando comunque del tema durante le interviste.

Lively accusa inoltre Baldoni e Melissa Nathan di aver pianificato una campagna sui social media per danneggiare ulteriormente la sua immagine.