Justified: il team della serie al lavoro su un nuovo adattamento dei romanzi di Elmore Leonard

Gli autori e i produttori di Justified uniranno nuovamente le forze per adattare per il piccolo schermo un romanzo di Elmore Leonard.

Il team di Justified si è riformato per sviluppare una serie tratta dal romanzo di Elmore Leonard intitolato City Primeval: High Noon in Detroit e Timothy Olyphant potrebbe avere nuovamente il ruolo di Raylan Givens.

Lo show originale era andato in onda per sei stagioni e un totale di 78 episodi su FX, emittente che svilupperà anche il nuovo progetto.

Graham Yost, creatore di Justified, sarà produttore esecutivo del progetto, mentre gli sceneggiatori Michael Dinner e Dave Andron saranno co-autori, produttori e co-showrunnner. Dinner, inoltre, sarà impegnato alla regia. Nel progetto televisivo tratto da City Primeval: Hign Noon in Detroit, prodotto da MGM e Sony Pictures Television, ci sarà anche Peter Leonard per conto di Elmore Leonard Estate.

L'attore Timothy Olyphant, per ora, non è ufficialmente coinvolto, tuttavia sembra che l'attore potrebbe riprendere il ruolo di Raylan Givens, il personaggio creato da Elmore Leonard e al centro di numerosi romanzi e racconti, già avuto in Justified.

Nel libro city Primeval: High Noon in Detroit si racconta la storia del killer Clement Mansell, soprannominato Oklahoma Wildman, e del detective della omicidi Raymond Cruz, che vuole impedirgli di uccidere ancora.