Justice League Dark: in arrivo un intero universo? La reazione di James Gunn

Si torna a parlare della possibilità di un universo live action basato sulla Justice League Dark e la reazione di James Gunn, nuovo boss di DCStudios insieme a Peter Safran, non si fa attendere.

Il DC Universe sta entrando in una nuova era grazie all'arrivo di James Gunn come creativo e coordinatore dei vari progetti insieme a Peter Safran. I due soci sono attualmente impegnati nella pianificazione dei prossimi dieci anni dello studio che comprenderanno film, serie TV, animazione e perfino video games tutti collegati in un unico imponente franchise.

Quando un utente Twitter ha chiesto se in questo maxiprogetto ci sarà spazio per un franchise incentrato sui personaggi della Justice League Dark, James Gunn non si è tirato indietro e ha risposto "Perché no".

I tentativi falliti di Guillermo del Toro e J.J. Abrams

La Warner Bros. ha cercato per anni di portare sul grande schermo l'iconico team soprannaturale DC sul grande schermo. In passato Guillermo del Toro stava sviluppando un film sulla Justice League Dark. Tuttavia, a seguito di differenze creative e ritardi, del Toro e il regista Doug Liman hanno finito per abbandonare il progetto. Ecco perché la Warner Bros. ha provato a ripartire da capo e ri-sviluppare i propri piani per Justice League Dark, ma questa volta come un universo televisivo e cinematografico condiviso, con J.J. Abrams produttore esecutivo del nuovo franchise. Abrams avrebbe solo favorito lo sviluppo di una serie della Justice League Dark per HBO Max, ma avrebbe potuto sviluppare anche dei lungometraggi sul team di eroi DC attraverso la sua Bad Robot Productions.

Tuttavia, i piani per l'universo di Justice League Dark di Abrams hanno subito una battuta di arresto in autunno quando HBO Max ha rivelato che il reboot di Constantine e Madame X non sarebbero stati sviluppati per il servizio di streaming. al momento non sappiamo cosa ne sarà della serie su Justice League Dark, poiché non ci sono stati annunci formali sulla sua sorte. Chissà se l'arrivo di James Gunn e Peter Safran ridarà linfa vitale al progetto.