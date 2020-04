Shining: in arrivo la serie spinoff "Overlook" prodotta da J.J. Abrams

Shining avrà una serie spinoff prodotta da J.J. Abrams, progetto intitolato Overlook e destinato alla piattaforma di streaming HBO Max grazie a un accordo stretto tra Bad Robot e Warner Bros. Tv..

Il nuovo progetto televisivo, composto da dieci episodi, sarà scritto da Dustin Thomason e Scott Brown, che hanno già mosso i primi passi nel mondo di Stephen King in occasione di Castle Rock. Overlook porterà in scena alcuni dei personaggi iconici del racconto ed esplorerà le storie terrificanti del famoso hotel infestato dove si svolge Shining.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, un team di autori inizierà a lavorare agli script in queste settimane, nonostante la difficile situazione attualmente in corso negli Stati Uniti.

Warner Media aveva sviluppato un possibile film intitolato Overlook Hotel nel 2014 e la regia era stata affidata a Mark Romanek, mentre Glen Mazzara si era occupato della sceneggiatura. Il progetto, ideato come un prequel del lungometraggio cult diretto da Stanley Kubrick, non era però mai stato realizzato.