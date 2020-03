Jurassic World, una serie tv live-action in arrivo?

Le avventure di Jurassic World potrebbero arrivare anche in tv. Secondo alcune voci, una serie tv live-action sarebbe in fase di sviluppo per Amblin Television, con il coinvolgimento di Steven Spielberg e Colin Trevorrow.

È il sito Jurassic Outpost a riportare la notizia, precisando come il progetto si trovi ancora ai primi stadi, e sarebbe precoce tirare troppe conclusioni.

In basse alle (poche) informazioni a disposizioni, però, sembrerebbe che Darryl Frank e Justin Falvey, i co-presidenti di Amblin Television, Spielberg e Trevorrow siano coinvolti in qualità di produttori, e che sia già stata decisa una location per le riprese - Vancouver, la Hollywood del Nord, come è nota nel campo per le numerose produzioni che ospita, tra cui anche Jurassic world: Dominion, il terzo capitolo della saga cinematografica attualmente in corso, per il quale vi sono state girate delle scene -.

Sulla trama si sa ancor meno, ma pare si tratti di un tie-in con i film, ovvero la storia sarà parte della stessa continuità di questi ultimi.

Considerando poi il fatto che le riprese di Dominion sono appena iniziate, e che il film arriverà nelle sale nel 2021, un'ipotetica messa in onda dello show - se confermato - si potrebbe collocare tra il 2021 e il 2022.

In quanto all'outlet che lo ospiterà, il sito - sempre ipoteticamente parlando - propende comprensibilmente per la piattaforma streaming di NBCUniversal, Peacock.

E voi, che ne pensate di una serie tv su Jurassic World? E quanto vi sembra probabile una sua effettiva realizzazione?