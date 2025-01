Jurassic World: Rebirth includerà una scena tagliata da Jurassic Park

Lo sceneggiatore di Jurassic Park si è reimmerso in quell'universo trent'anni dopo per scrivere Jurassic World: Rebirth, prendendo a presto una scena dei romanzi di Crichton che non era entrata nel film originale.

Jurassic World: Rebirth, nuovo capitolo della saga giurassica creata da Steven Spielberg, vanta la presenza dello sceneggiatore dell'originale Jurassic Park, David Koepp. Proprio lo scrittore ha anticipato che il film con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey conterrà una scena che non era stata inclusa nel film originale.

Parlando con Variety, Koepp ha spiegato che, pur non appoggiandosi a nessuno dei due romanzi di Michael Crichton nello specifico, ha incluso alcune parti del materiale originale. "Ho riletto i due romanzi per rientrare in quel mondo e ho preso in prestito alcune cose", ha detto. "C'era una sequenza del primo romanzo che avevamo sempre desiderato inserire nel film originale, ma per la quale non avevamo spazio. Ci siamo detti: 'Ehi, adesso possiamo usarla.' Tornare in quello stato mentale 30 anni dopo è ancora divertente? La risposta è sì, lo è ancora davvero. I dinosauri sono ancora divertenti"_.

il team di Jurassic World: Rebirth

Cosa accade in Jurassic World: Rebirth?

Diretto da Gareth Edwards, il sequel è ambientato anni dopo gli eventi di Jurassic World: Il dominio del 2022. Il pianeta è diventato invivibile per i dinosauri e i pochi sopravvissuti vagano in remote regioni tropicali. La storia segue Zora Bennett che collabora con il paleontologo Dr. Henry Loomis e con il leader della squadra Duncan Kincaid per rintracciare i tre dinosauri più grandi ed estrarre il loro DNA, che può essere utilizzato per creare un farmaco salvavita per gli esseri umani. Lungo la strada, la squadra incontra una famiglia il cui viaggio in barca si è concluso con un disastro dopo un incontro con dinosauri acquatici. Bloccati su un'isola misteriosa, scopriranno un segreto agghiacciante che è stato nascosto al mondo per decenni.

Il cast di Jurassic World: Rebirth include Scarlett Johansson nei panni di Zora Bennett, Mahershala Ali nei panni di Duncan Kincaid, Jonathan Bailey nel ruolo del dottor Henry Loomis e Rupert Friend nei panni del rappresentante farmaceutico Martin Krebs.

Jurassic World - La rinascita: tutto quello che sappiamo sul film (che segna un ritorno al passato)

Parlando di ciò che lo ha convinto a fare ritorno nel popolare franchise David Koepp ha dichiarato: "L'idea di ricominciare da capo. Non capita spesso di avere questa possibilità quando ti danno pochissime linee guida, al di là del fatto che ci devono esserci dei dinosauri. Scrivere i primi due film è stata finora una delle esperienze migliori mia carriera. La combinazione tra grande avventura e vera scienza è perfetta per me. Ed è stato divertente poter decidere un nuovo tono, perché ogni tre film sembra un buon momento per cambiare il tono e i personaggi di un franchise. È stato fantastico poter lavorare ancora con Steven Spielberg, inventare una storia e pensare a tutti i nuovi personaggi e tutto con un tono diverso"_.