Jurassic World - Il dominio: confermato il primo personaggio LGBTQ+ del franchise

Jurassic World - Il Dominio introdurrà il primo personaggio apertamente LGBTQ+ del celebre franchise, come confermato dalla co-protagonista del film DeWanda Wise. Sarà proprio lei ad interpretare la pilota Kayla Watts nel nuovo film insieme alle star del franchise Bryce Dallas Howard e Chris Pratt.

Quando manca ormai meno di un mese all'uscita di Jurassic World: Il dominio, emergono ulteriori dettagli riguardanti il nuovo capitolo della saga. Ad esempio, nel film sarà introdotto il primo personaggio LGBTQ+ del franchise, interpretato da DeWanda Wise. L'attrice, familiare al pubblico per i suoi ruoli in She's Gotta Have It e The Harder They Fall, ha recentemente raccontato a Comic Book l'importanza della rappresentazione nei film di successo ed ha confermato la bisessualità di Kayla, aggiungendo che nel nuovo capitolo sarebbe stata ritratta come tale.

Wise ha dichiarato: "È importante, e lo è anche per me, che continuiamo a parlarne. Se sei queer, sei queer. Ho detto quello che ho detto. Tutto il tempo. Non lo spegni. Non importa se il tuo partner è nella cabina di pilotaggio con te. È solo una dichiarazione di essere. Quindi questa era una delle cose solo nel suo DNA, assicurarsi che fosse quella che è. Kayla è bi e semplicemente è quello che è".

Il franchise ha subito un certo contraccolpo dopo Jurassic World - Il regno distrutto del 2018, quando cioè è stato rivelato che il personaggio di Daniella Pineda, la dottoressa Zia Rodriguez, si è rivelato essere omosessuale in una scena che però è stata tagliata in sala di montaggio, apparentemente per ragioni di tempo ma forse anche per la reazione ottenuta. Wise si unirà non solo a Pratt e Howard nel nuovo film, ma anche agli storici personaggi del film originale del franchise, interpretati dagli attori Sam Elliot, Laura Dern, B.D. Wong e Jeff Goldblum.

Jurassic World - Il Dominio arriverà nei cinema italiani il 9 giugno.