Jurassic World: Il Dominio, una nuova foto mostra l'Atrociraptor

Nel film Jurassic World: Il Dominio verrà mostrato un nuovo dinosauro, ritratto in una foto tratta dal film con star Chris Pratt.

Lo scatto introduce infatti l'Atrociraptor, una nuova minaccia che è stata utilizzata per il lungometraggio diretto da Colin Trevorrow.

L'immagine, pubblicata da Empire, mostra Owen Grady, interpretato dall'attore Chris Pratt, alle prese con l'Atrociraptor. In una scena di Jurassic World: Il dominio il protagonista sarà infatti in fuga a bordo di una motocicletta mentre si trova a Malta.

Il regista Colin Trevorrow, tra le pagine del magazine, rivela: "L'Atrociraptor è un po' più brutale rispetto al Velociraptor. Queste creature ti attaccheranno. In questo caso particolare hanno sentito il suo odore e non si fermeranno fino a quando lo uccideranno".

La nuova specie di dinosauri, che è realmente esistita, introdotta nella storia sarà quindi particolarmente brutale.

Jurassic World: Il Dominio, una nuova foto del film

Il filmmaker ha inoltre anticipato l'arrivo nel film dei Pyroraptor e del Moros Intrepidus, un dinosauro che ha amato particolarmente nonostante sia poco presente nella storia.

Nel cast del film ci saranno, oltre a Pratt e Bryce Dallas Howard, anche Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Le tre star di Jurassic Park saranno una presenza importante nella storia, mentre Lewis Dodgson, interpretato da Campbell Scott, sarà il villain della storia.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 10 giugno.