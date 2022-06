Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt si photoshoppa nelle foto delle premiere del film

Jurassic World: Il Dominio è finalmente arrivato nelle sale, ma la star della pellicola Chris Pratt non si è potuto unire al press tour promozionale del threequel, e ha rimediato a modo suo... Con dei fotomontaggi davvero convincenti. Più o meno.

In questi giorni i cinema si riempiono di dinosauri grazie al terzo e ultimo capitolo della saga sequel di Jurassic Park, Jurassic World, che vede tra i suoi protagonisti anche l'attore del MCU Chris Pratt.

Ma la star nell'ultimo periodo ha avuto impegni esterni al cinema - la moglie Katherine Schwarzenegger ha appena partorito il secondo figlio della coppia, una bimba di nome Eloise - e non ha potuto partecipare al press tour assieme ai colleghi del franchise. Per questo, è stata la tecnologia ad accorrere in suo aiuto...

"Grazie Messico, Regno Unito e Germania per aver organizzato delle premiere così straordinarie! I miei doveri di papà mi hanno trattenuto a casa, ma ero lì con lo spirito! Non credevo che Blue sarebbe stata la migliore delle babysitter... Un po' difficile cambiare i pannolini con quegli artigli. @jurassicworld #JurassicWorldDominion" ha scritto nella caption del post in cui, come potete vedere dalle immagini, è ricorso a dei fotomontaggi piuttosto esilaranti per mostrare tutto il suo supporto a distanza (la prima e l'ultima sono particolarmente degne di nota, non trovate?).