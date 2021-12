Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt alle prese con un dinosauro nella nuova foto

Jurassic World: Il Dominio ha ora una nuova foto che ritrae Chris Pratt in un luogo innevato, alle prese con un dinosauro.

Il nuovo capitolo della saga giurassica è ambientato quattro anni dopo il precedente, mostrando quindi cosa è accaduto dopo che i dinosauri si sono spostati in giro per il mondo.

Jurassic World: Il Dominio, una foto di Chris Pratt

Il regista e co-sceneggiatore di Jurassic World: Il dominio, Colin Trevorrow, ha spiegato: "I dinosauri si sono moltiplicati e hanno vissuto in mezzo a noi, scontrandosi con l'umanità. Gli altri capitoli di Jurassic Park hanno più o meno la stessa storia, ma Il Dominio è ambientato in tutto il mondo, in ambienti molto diversi tra loro: foreste, città, deserti, neve. Vedere queste creature in ambienti in cui devono lottare per sopravvivere è eccitante. Sono cresciuti in un parco tematico e ora sono qui!".

All'inizio del film Claire Dearing e Owen Grady, interpretati da Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, staranno cercado di salvare le creature. Il filmmaker ha aggiunto: "Owen non è molto distante da dove i dinosauri sono fuggiti nel capitolo precedente. I parasauri sono in pericolo perché vengono cacciati dai bracconieri. Ci sono molte persone lì fuori che vogliono mettere le mani sui dinosauri per motivi poco chiari, quindi sta cercando di proteggerli".

Il regista non ha però spiegato dove si troverà Claire, aggiungendo solo che si trova in una situazione che la obbliga a mettere in dubbio i propri metodi e se può rimanere al sicuro e soddisfare la responsabilità che ha nei confronti delle altre persone della loro vita e che tengono a lei.

Nel cast del film ci saranno poi Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Le tre star di Jurassic Park saranno una presenza importante nella storia, mentre Lewis Dodgson, interpretato da Campbell Scott, sarà il villain della storia.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 10 giugno.