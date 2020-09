Jurassic World: Dominion, i dinosauri invadono Malta

Le riprese di Jurassic World: Dominion sono iniziate a Malta lo scorso 30 agosto in tutta sicurezza, eccetto forse che per la presenza dei dinosauri!

Jurassic World: Dominion è stata la prima grande produzione a ripartire: a Malta sono iniziate le riprese lo scorso 30 agosto, in totale sicurezza, se non per la presenza di enormi dinosauri! L'uscita ufficiale nei cinema del terzo capitolo della saga è prevista per giugno 2021.

Da qualche giorno a Malta si aggirano strane presenze da un passato molto remoto. Il 30 agosto scorso sono infatti iniziate le riprese di Jurassic World: Dominion per la regia di Colin Trevorrow, la prima grande produzione che la Malta Film Commission sta ospitando dallo stop imposto dalla situazione sanitaria mondiale. "Le riprese, inizialmente programmate a partire dallo scorso maggio, sono state rinviate per cause di forza maggiore e sono ora iniziate grazie anche ad una stretta collaborazione tra la Malta Film Commission e le autorità sanitarie maltesi perché possano proseguire senza interruzioni", ha dichiarato Johann Grech, della Malta Film Commission.

Lo staff arriva quindi a Malta in totale sicurezza - eccetto forse che per la presenza dei dinosauri!. Il terzo capitolo della serie cinematografica riporta sulle scene alcuni attori del film originale, Jurassic Park, del 1993. A Malta sono infatti presenti Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill che reciteranno al fianco di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard,protagonisti dei precedenti episodi del remake: Jurassic World e Jurassic World - Il regno distrutto.

La trama del nuovo episodio, ancora circondata da un alone di mistero, riprenderà la storia da dove era stata interrotta nel Regno Distrutto, raccontando le conseguenze della liberazione dei dinosauri nel nostro mondo. Grazie alla partecipazione del cast completo delle due saghe, questa nuova produzione sarà un compendio di tutto quanto visto sino ad ora per la gioia dei fan.

In occasione delle riprese di Jurassic World 3 le location scelte includeranno le città di Valletta, Vittoriosa, Mellieha e Pembroke: in rete circolano già video che vedono Chris Pratt sfrecciare pericolosamente in moto per le vie di Valletta presumibilmente inseguito dai dinosauri. Potremmo quasi dire che oggi Malta non solo ospita le strutture autoportanti più antiche al mondo, ma anche gli animali più antichi!