Jurassic World: Dominion, Julianne Moore: "Vorrei tornare, ma nessuno mi ha chiamato"

Julianne Moore non è stata contattata per partecipare a Jurassic World: Dominion, ma ha ammesso che tornerebbe su quel set immediatamente.

Jurassic World: Dominion, terzo capitolo della nuova saga dedicata ai dinosauri, è in fase di produzione e, come sappiamo, sul set torneranno alcuni personaggi storici tranne Julianne Moore, che ha ammesso di non essere stata chiamata, ma tornerebbe più che volentieri nel ruolo di Sarah Harding.

Dopo il matrimonio: Julianne Moore in una scena

Julianne Moore sta attualmente promuovendo il suo nuovo film drammatico The Glorias e durante una nuova intervista con Collider l'attrice ha ammesso, in merito a Jurassic World: Dominion, che tornerebbe subito a girare un film della saga:

"Sì, Sarah Harding forse non ha ancora finito. Non lo so. Ma ancora nessuno mi ha chiesto nulla. Se lo faranno? Certo, ovviamente direi di si!"

L'attrice ha ricoperto il ruolo della dottoressa Sarah Harding in Il mondo perduto: Jurassic park, film della saga uscito al cinema nel 1997, diretto ancora una volta da Steven Spielberg, il sequel diretto di Jurassic Park del 1993. Sarah Harding di Julianne Moore era anche la fidanzata di Ian Malcom, interpretato da Jeff Goldblum che tornerà in Jurassic World 3 insieme a Sam Neill e Laura Dern.

Da allora il personaggio di Sarah Harding, dopo che è tornata in Africa per le sue ricerche, non è stato mai più menzionato nella saga, ma visto il ritorno di Ian Malcom poteva essere questo il momento più giusto per farla ricomparire. Se Julianne Moore non è ancora stata contattata, sembra davvero improbabile il suo ritorno visto che le riprese del film sono già in corso da settimane.

La produzione del nuovo film Jurassic World: Dominion è ripresa durante l'estate. Il film è diretto da Colin Trevorrow e nel cast torneranno i protagonisti di questa nuova trilogia, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.