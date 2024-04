Julianne Moore si unisce a James McAvoy nel thriller d'azione Control

Julianne Moore è stata scritturata per recitare accanto a James McAvoy in Control, il prossimo thriller d'azione di StudioCanal e The Picture Company.

Dopo aver ottenuto una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo in May December di Todd Haynes, Julianne Moore è stata scritturata per recitare accanto a James McAvoy in Control, un thriller d'azione di StudioCanal e The Picture Company.

Basato sul podcast di Zack Akers e Skip Bronkie, Control ruota attorno al tormentato dottor Conway (McAvoy), che una mattina si sveglia al suono di una voce misteriosa nella sua testa. La voce mette in discussione la sua realtà e gli impone una serie di richieste sempre più pressanti che deve seguire, pena conseguenze devastanti. Sebbene non siano stati resi noti i dettagli, sappiamo che Moore interpreta un personaggio chiave con cui il dottore deve confrontarsi.

Nel dramma May December di Netflix, acclamato dalla critica, la Moore interpreta Gracie, la cui controversa relazione con il marito Joe (Charles Melton), iniziata quando lui aveva solo 13 anni e lei 36, viene riportata alla luce dopo la presentazione dell'attrice (Natalie Portman) che la interpreterà in un film. Attualmente interpreta Mary Villiers, contessa di Buckingham, nella miniserie storica Mary & George di Starz, e sarà poi protagonista, accanto a Sydney Sweeney e Domhnall Gleeson, del thriller Apple Echo Valley. Per la Moore è in arrivo anche The Room Next Door, il primo lungometraggio inglese di Pedro Almodóvar, in cui recita accanto a Tilda Swinton.

May December, Natalie Portman e Julianne Moore rispondono alle critiche: "La storia non è una biografia"

May December: Julianne Moore e Natalie Portman in una foto

I dettagli del film

In produzione questo mese sotto la direzione di Robert Schwentke (Red), Control sarà prodotto dai soci di The Picture Company Andrew Rona e Alex Heineman nell'ambito del loro accordo globale a lungo termine con Studiocanal. Questo è il quinto film che le società gireranno a Berlino in collaborazione con lo Studio Babelsberg. Ron Halpern e Shana Eddy supervisionano il progetto per StudioCanal.

Attualmente nelle sale di tutto il mondo con il cupo e comico Cattiverie a domicilio, interpretato da Olivia Colman e Jessie Buckley, StudioCanal sta distribuendo il suo biopic su Amy Winehouse Back to Black e presto distribuirà Paddington in Perù.

Già produttrice di titoli come Gunpowder Milkshake e A Million Little Pieces, The Picture Company è attualmente al lavoro sul biopic di James Mangold su Bob Dylan, A Complete Unknown, con Timothée Chalamet nei panni del cantante (qui potete vedere le prime foto dal set).