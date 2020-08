Jurassic World Dominion: un budget eccezionale per garantire le misure di sicurezza

Jurassic World: Dominion diretto da Colin Trevorrow è la prima grande produzione a tornare al lavoro dopo l'emergenza sanitaria mondiale, ed è anche la prima ad avere investito un budget di 9 milioni di dollari, una cifra veramente eccezionale per far rispettare le misure di sicurezza.

Dopo aver diffuso le prime immagini dal set inglese del terzo capitolo della saga di Jurassic World, il New York Times ha anche approfondito il modo in cui è stata affrontata la ripartenza.

L'amato franchise della Universal ha fornito innanzitutto al cast e agli addetti ai lavori un manuale di ben 107 pagine che elenca tutti i protocolli di sicurezza forniti dal governo britannico. Sì, perchè il set di Jurassic World: Dominion è stato allestito in Inghilterra, nei Pinewood Studios fuori Londra.

Jurassic World: Dominion, una foto dal set

Nell'investimento di 9 milioni di dollari è compreso anche l'affitto di un intero hotel per 20 settimane e i 18.000 test per individuare il Covid-19. Il cast e gli addetti ai lavori vengono infatti sottoposti al test tre volte a settimana, mentre la temperatura viene presa 2 volte al giorno e la produzione ha installato ben 150 postazioni per disinfettare le mani per tutto il set.

Le riprese del nuovo capitolo di Jurassic World sono ripartite a pieno regime il 6 luglio e la protagonista Bryce Dallas Howard ha spiegato in un'intervista telefonica al Times "Fino ad ora, gli attori non erano davvero inclusi nella preparazione. Ma per salire sull'areo, dovevamo comprendere a fondo i protocolli, chi era coinvolto e ascoltare le seconde e terze opinioni. Siamo le cavie che stanno facendo il salto."

La troupe, formata da 750 persone, è stata divisa in due gruppi a seconda di chi non deve necessariamente partecipare alle riprese, e chi invece è 'essenziale' in quanto a stretto contatto con i membri del cast e altri addetti ai lavori 'fondamentali'.

Vedremo se a fronte di un budget totale di 200 milioni di dollari, questo nuovo capitolo riuscirà a superare le sfide imposte dall'emergenza sanitaria, dando speranza all'industria cinematografica.

Jurassic World: Dominion vedrà il ritorno di alcuni mostri sacri del franchise: Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum, e dovrebbe arrivare nelle sale a giugno 2021.