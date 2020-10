Jurassic World: Dominion, il bacio tra Laura Dern e Sam Neill nelle nuove foto dal set

Arrivano nuove foto dal set di Jurassic World: Dominion, ovvero il terzo capitolo della nuova saga dedicata ai dinosauri, in cui vediamo i veterani Laura Dern e Sam Neill scambiarsi un bacio e tenere effusioni, facendo quindi scoprire una relazione tra i loro personaggi Alan Grant ed Ellie Sattler.

Jurassic World: Dominion, Sam Neill e Laura Dern nella scena del bacio

Jurassic World: Dominion, Sam Neill e Laura Dern nella scena del bacio

In una serie di nuove foto di set rilasciate da JurassicVault, diverse immagini mostrano Alan Grant (Sam Neill) ed Ellie Sattler (Laura Dern) che si baciano, si abbracciano e ridono tra di loro. Questa novità potrebbe far pensare a una relazione sentimentale tra i due storici amici, personaggi principali dello storico Jurassic Park del 1993 che tornano in Jurassic World: Dominion.

La scena in questione si svolge con un aereo della Biosyn Genetics e con i due attori c'è anche una buona parte del cast composto da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, DeWanda Wise, Isabella Sermon e Mamoudou Athie. Questa nuova probabile passione potrebbe essere il giusto sviluppo per Jurassic World: Dominion, visto che Alan ed Ellie avevano una relazione romantica durante gli eventi di Jurassic Park, ma purtroppo non durò.

Infatti, in Jurassic Park III abbiamo visto che Ellie ha concluso la relazione con Alan e poi si è sposata con Mark Degler. Tuttavia, dalle nuove foto, sembra che l'antica passione possa riaccendersi, per la gioia dei fan.

Le foto sono state scattate il 3 ottobre, prima che le riprese di Jurassic World: Dominion fossero interrotte nuovamente a causa delle positività riscontrate sul set. Questo blocco potrebbe avere una ripercussione importante sulla data d'uscita del film, che potrebbe slittare al 2022.