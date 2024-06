Jurassic World 4: Luna Blaise, star della serie Manifest, entra nel cast

Il cast di Jurassic World 4 si è arricchito con l'arrivo di Luna Blaise, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Manifest.

Nelle ultime settimane la produzione ha compiuto numerosi annunci riguardanti gli interpreti del nuovo capitolo della saga giurassica, che non riporterà sugli schermi i personaggi dei capitoli precedenti.

Il cast del prossimo film di Jurassic World

Luna Blaise affiancherà sul set del prossimo capitolo di Jurassic World i già annunciati Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo, Jonathan Bailey e Rupert Friends.

Oltre a Manifest, in cui ha recitato accanto a Melissa Roxburgh e Josh Dallas per quattro stagioni, l'attrice ha recitato recentemente nel film Deltopia, in Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, Memoria, e Fresh Off the Boat.

Cosa sappiamo del nuovo sequel

Alla regia del film sarà impegnato Gareth Edwards in vista di un debutto previsto nelle sale per il 2 luglio 2025.

La sceneggiatura è invece stata scritta da David Koepp, mentre Steven Spielberg sarà uno dei produttori tramite la sua Amblin, in collaborazione con Frank Marshall e Patrick Crowley.

Pratt in una foto del terzo film della saga

Nella storia non dovrebbero tornare i personaggi interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e nemmeno le star di Jurassic Park - Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill - che erano stati recentemente coinvolti nel più recente lungometraggio della saga, intitolato Il Dominio.

Le avventure ambientate dopo che alcuni scienziati riportano in vita i dinosauri, ispirate ai romanzi di Michael Crichton, hanno avuto un'ottima accoglienza ai box office di tutto il mondo arrivando a 6 miliardi di dollari di incassi con i film prodotti.