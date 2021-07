Jurassic Park: il vero ruggito di un T-Rex è molto diverso da quello del film (VIDEO)

La serie di film di Jurassic Park ha riportato in vita i leggendari rettili preistorici facendo innamorare milioni di fan, d'altro canto, quello che potresti non sapere è che il franchise ha completamente sbagliato a riprodurre il ruggito del T-Rex: rimarrai scioccato ascoltando il vero suono che emetteva dalle sue fauci.

Probabilmente, ricorderai molto chiaramente il ruggito del T-Rex presente nelle pellicole e, come milioni di altre persone, hai senz'altro avuto molti incubi a riguardo quando eri un bambino, ma la verità è che il ruggito che ricordiamo, in realtà, è completamente sbagliato.

Secondo DangerVille, il ruggito del film è un misto tra un cucciolo di elefante, un coccodrillo e un ruggito di tigre. Tuttavia, il suono effettivo di un T-Rex non sarebbe un ruggito, ma piuttosto "un suono meno forte e molto più inquietante". Un rumore che gli esseri umani non si limiterebbero a sentire con le orecchie ma a percepire nelle viscere.

"C'è una sorta di paura primordiale associata a suoni di questo genere, una vera e propria programmazione per le sopravvivenza", ha spiegato Chris Packham della BBC. "E, se ci pensi bene, il T-Rex non aveva bisogno di ruggire, doveva essere soltanto in grado di comunicare nelle vaste aree in cui cacciava".