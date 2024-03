Jurassic Park, Sam Neill ricorda di nuovo:'Mio figliò fece un peto a fianco di Lady Diana alla première'

Ospite al The Today Show, Sam Neill ha ricordato nuovamente la première londinese di Jurassic Park nel 1993, alla quale partecipò anche Lady Diana. L'interprete di Alan Grant ha raccontato in particolare un famoso aneddoto che riguarda quella serata.

Jurassic World: Il Dominio, Sam Neill durante una scena del film

L'attore portò suo figlio Tim Neill alla prima del film, a cui partecipò anche la principessa del Galles, seduta proprio accanto a loro:"C'era una première reale a Londra ed è stata una sorta di occasione fortunata, non capita tutti i giorni di sedersi accanto alla Principessa Diana".

Imbarazzo alla première

"Ma mio figlio" prosegue Neill_ "stava seduto dall'altra parte ed è stata un po' sfortunata [Lady Diana], perché una volta che le cose hanno cominciato a farsi emozionanti, dopo circa 45 minuti, si è così lasciato trasportare dalle cose - aveva circa 10 anni in quel momento - che ha iniziato a scoreggiare in modo irragionevole. Non erano cose udibili ma erano comunque molto, molto puzzolenti. E c'era una sorta di corrente d'aria nel cinema, e si stava tutto dirigendo verso la Principessa. Ed ero lì nel mio completo con cravatta e tutto, sudando come un matto perché pensavo 'La principessa penserà che sia io ed è questo ragazzino qui'. Lui odia che io racconti questa storia ma è assolutamente vera. Ora è cresciuto... Ma non andrò mai più ad un'altra première con lui!"_ ha concluso scherzando.

Sam Neill sta per tornare sul piccolo schermo con la serie tv drammatica Apples Never Fall al fianco di Annette Bening, dal prossimo 14 marzo su Peacock negli Stati Uniti.